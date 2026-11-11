Jorge Beltrán Mauri lanza el modelo de Lectura Inmersiva Sincronizada en Hispanoamérica

Para los autores independientes, LIS abre una posibilidad: ampliar la vida comercial del libro sin desplazarlo de las librerías. Jorge Beltrán Mauri lo ejemplifica como autor y creador de La Sirena & El Gallo, titular de los derechos sobre su texto, diseño de cubierta e imágenes registradas a su nombre. Ese control creativo le permite articular la obra impresa, el audiolibro y la experiencia digital, con respeto a los derechos correspondientes a cada componente. La innovación comienza en el ejemplar que el lector adquiere.

De esa búsqueda nace LIS —Lectura Inmersiva Sincronizada—, adaptada especialmente por el escritor Jorge Beltrán Mauri alrededor de La Sirena & El Gallo. Una historia basada en hechos reales. Su recorrido público no comienza en la FIL Guadalajara: durante 2026, la propuesta alcanzó 120 menciones en España y Europa y posteriormente otras 74 en México. Ahora extiende esa conversación a Hispanoamérica, semanas antes de llegar a uno de los principales encuentros editoriales del mundo en español.

No hacen falta tabletas ni dispositivos especiales. El lector solo necesita el libro físico, un teléfono para escanear el QR integrado en sus páginas y unos audífonos. Desde allí se abre el universo de LIS: lectura, narración interpretada y atmósfera sonora sincronizadas, con opción de leer, escuchar o combinar ambas. Todo nace del libro y vuelve a él.

Pero la tecnología es solo una parte de la propuesta. La Sirena & El Gallo plantea un realismo mágico contemporáneo donde lo extraordinario no evade la realidad: permite interrogarla.

El modelo también ofrece una oportunidad al sector editorial: libreros y distribuidores siguen vendiendo el objeto central de la experiencia, ahora con un valor añadido integrado. LIS no compite con el libro físico: lo fortalece, mientras la tecnología acompaña la imaginación sin sustituirla.

La llegada a Guadalajara representa así una nueva etapa, no un punto de partida. La Sirena & El Gallo. Una historia basada en hechos reales, aterriza en la FIL Guadalajara 2026 después de meses de recorrido público internacional, con un modelo concebido para explorar nuevas posibilidades alrededor del libro físico.

Jorge Beltrán Mauri presentará la propuesta el 2 de diciembre en el Salón G a las 17:00 horas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 y estará disponible para entrevistas sobre su propuesta, realismo mágico contemporáneo, evolución del libro físico y la relación entre literatura, audio y tecnología.

Ahora es el turno de Hispanoamérica.

"No quiero mostrarte mi magia. Quiero darte las herramientas para que construyas la tuya", destaca Jorge Beltrán Mauri.

La guerra de formatos finaliza con esta propuesta.

La obra permanece en las manos del lector mientras el universo se extiende alrededor.