Bibiana Belsasso presenta guía de seguridad personal para no bajar la guardia

“Yo creo que la Ciudad de México es extraordinaria, es una ciudad muy vibrante, es una ciudad en donde todos tenemos que aprender a vivir en ella, pero no es una ciudad donde puedes bajar la guardia”, aseguró la escritora y periodista Bibiana Belsasso, quien lanzó su libro Sin bajar la guardia. Manual de seguridad personal, publicado por editorial Planeta.

El volumen, presentado ayer por la autora, en compañía de Paulina Mercado y Mónica Garza en el Salón Tamayo del Club de Industriales, incluye pasos de acción inmediata y consejos a seguir en casos de robo, extorsión, violencia, familiar, delitos cibernéticos y el consumo de drogas, entre otros temas, e incluye numerosas recomendaciones de la mano de expertos como la psicóloga Mónica Schapira, el especialista en defensa personal Jorge Guzmán Meyer y la activista defensora de los derechos humanos Jacqueline L’Hoist, entre otros.

Para Belsasso, “la ciudad no es un lugar donde puedes bajar la guardia, sino que es una ciudad donde tienes que estar atenta, donde tienes que saber a dónde ir”.

Sin embargo, consideró que cuando ocurre un delito, no puede dejarse de lado la denuncia. “Creo que la denuncia es importantísima, porque hay que recordar una cosa: delito que no se denuncia, delito que no existe”, aseveró.

Sin bajar la guardia, de Bibiana Belsasso incluye pasos de acción inmediata y consejos para actuar en casos de robo, extorsión, violencia familiar o ciberdelitos. Foto: Karina Tejada.

Sin embargo, para lograrlo, es necesario que la víctima reciba un acompañamiento en el proceso.

Creo que hay que hacer un acompañamiento muy especial, porque la gente queda muy lastimada, queda con estrés postraumático, y ese tema también se aborda en este libro”.

Belsasso también se refirió a la seguridad digital. “La inteligencia artificial avanza todos los días. Si alguien te habla por teléfono, aunque escuches que es la voz de tu mismísimo pariente, cuélgale y trata de localizarlo. Desconfía hasta de los mensajes con las voces originales de las personas que tú quieres, y más si es para pedirte dinero”.

Por último, la autora recordó que aunque en las últimas dos décadas ha visitado narcolaboratorios, presenciado operativos contra el crimen organizado, cubrió la época más violenta de los Zetas, del Cártel del Golfo, de la desintegración de la Familia Michoacana, de los años terribles de violencia en Nuevo León, en Ciudad Juárez, en Tijuana, todo esto no ha sido su mayor preocupación.