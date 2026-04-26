Bárbara Anderson vuelve a hacernos latir el corazón y nos regresa la esperanza de que todos somos capaces de conectar y vivir desde la empatía. Con la presentación de su libro Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad, nos comparte nuevamente su visión: mirar la discapacidad desde otro ángulo, como una oportunidad para crear cosas útiles que transforman nuestra percepción sobre ella.

Historias que nacen desde la empatía

A través de 25 historias contadas como cuentos, transmite el amor que hay detrás de cada invento y de quien lo creó. Es ese amor, acompañado de empatía, lo que motivó a muchos inventores a desarrollar objetos que hoy vemos como cotidianos, como la máquina de escribir, un jacuzzi o el teléfono, pero que en su origen surgieron para facilitar la vida de personas con discapacidad.

Estos inventos, pensados para resolver necesidades específicas, hoy son parte esencial de nuestro día a día. Y muchas veces, ni siquiera sabemos de dónde vienen.

El libro no está dirigido únicamente a niñas y niños, sino a todo el público. Es una lectura que reconforta, que te lleva a historias que probablemente no imaginabas y que deja una sensación de inspiración.

Un libro que sigue creciendo

La autora no descarta una segunda o tercera parte. Durante la presentación, compartió que descubrió más historias que valía la pena contar, pero que quedaron fuera por temas de edición, aunque siguen siendo material valioso.

En ese mismo evento, la ilustradora Alejandra Arteaga habló sobre su proceso creativo. Expresó sentirse feliz por ser parte de un libro que busca abordar la discapacidad desde la diversidad, y donde la creatividad se pone al centro como una herramienta para resolver. También destacó que el amor está presente en cada historia, como motor para facilitar la vida de las personas.

Bárbara Anderson presenta libro sobre inventos creados desde la discapacidad y la empatía Carolina Laureles

Para alejarse de la visión triste con la que suele asociarse la discapacidad, optó por una paleta de colores vibrante. En tiempos de inmediatez, estas ilustraciones, hechas a mano, adquieren aún más valor, como destacó la propia Bárbara.

Otro momento relevante fue cuando Anderson compartió que Vinton Cerf, considerado uno de los padres de internet, participó en el libro. Aceptó con entusiasmo, en parte porque vive con discapacidad auditiva, al igual que su esposa.

Finalmente, contó que el origen del libro está en su trabajo en el sitio Yo También, donde enviaba como póster historias de inventos creados para facilitar la vida de personas con discapacidad a sus donadores. Con el tiempo, se dio cuenta de que esos materiales llegaban a niñas y niños, e incluso a escuelas. Fue entonces cuando decidió llevar esta idea a una editorial y convertirla en un libro.

Bárbara Anderson presenta libro sobre inventos creados desde la discapacidad y la empatía Carolina Laureles

¿Quién es Bárbara Anderson?

Bárbara Anderson es periodista, escritora y activista enfocada en temas de discapacidad e inclusión. Es fundadora de la plataforma Yo También, un sitio especializado en visibilizar historias, derechos y retos de las personas con discapacidad en México.

Su trabajo se ha caracterizado por abordar estos temas desde una mirada cercana, humana y propositiva, buscando generar conversación y cambios reales en la sociedad.