Bangarra Dance Theatre defiende la tradición ante el mundo globalizado

GUANAJUATO, Gto.– “En este mundo globalizado y vertiginoso en el que vivimos, conservar las historias originarias, nuestras tradiciones y la cultura es una prioridad para todas las primeras naciones a nivel global”, aseguró Frances Rings, directora artística de la agrupación australiana Bangarra Dance Theatre, que ayer abrió las actividades escénicas del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC) y que repetirá función hoy, a las 12:00 horas, en el Auditorio del Estado.

Agregó que, “sin embargo, hay aspectos de la globalización que pueden servir de herramienta para ayudarnos a difundir nuestras historias; así que no debemos ceder el cuidando de nuestro país y continuar protegiendo nuestras tradiciones, sin dejar de contar la verdad de nuestras historias”.

La agrupación Bangarra Dance Theatre, con casi cuatro décadas de vida, se ha propuesto recuperar y difundir 65 mil años de historia. Por esta razón, fue declarada tesoro nacional en su país, ya que es la única compañía de artes escénicas, en Australia, donde todos los bailarines y creadores tienen un vínculo con sus comunidades indígenas.

La compañía fue declarada tesoro nacional en Australia, por ser la única cuyos bailarines tienen un vínculo con sus comunidades indígenas. Arturo Lopez/ INBA

Por su parte, el bailarín Daniel Mateo comentó que la expresión artística de Bangarra Dance Theatre no se inspira solamente en la danza, como una disciplina, sino que echa mano de las historias tradicionales de sus integrantes.

Además, “nuestra compañía tiene un enfoque que busca amplificar las culturas locales de hasta 250 identidades, lo cual es una característica de atención a las culturas locales y es el eje principal.

Un detalle importante es que los integrantes de Bangarra Dance Theatre buscan conectar con el conocimiento de sus ancestros y, espiritualmente, también buscan un acercamiento con la tierra. En esencia, el objetivo de la agrupación es elevar a nuestra gente, curar las heridas del pasado y tratar de representar la verdad y educar al resto del mundo en estos temas”, abundó el bailarín.

La agrupación presenta hoy domingo otra función de la pieza "Futures Past" en Guanajuato. Arturo Lopez/ INBA

Frances Rings reconoció que cuando los estudiantes de danza egresan de las escuelas, muchas veces no encuentran trabajo en agrupaciones profesionales y ese fue el origen, la semilla de Bangarra Dance Theatre.

Así que durante todo este tiempo hemos estado trabajando y colaborando con los mayores de las comunidades y estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, porque es una fuente de sobrevivencia y resiliencia”, añadió.

En esta ocasión, la agrupación presenta la pieza Futures Past.