Aventura Axolotl: ¡A La Chinampa! Así será esta aventura entre música, danza y ciencia

El axolote, uno de los animales más emblemáticos de México y habitante de los canales de Xochimilco, llega al escenario con una historia que combina música, canto, danza y ciencia. Se trata de Aventura Axolotl: ¡A La Chinampa!, una puesta en escena que tendrá funciones en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y en Bambudésica.

La obra propone una experiencia para todas las edades, en la que niñas, niños y adultos podrán acercarse al mundo del axolote y conocer, a través del movimiento y el canto, más sobre su hábitat y la importancia de conservarlo.

¿De qué trata Aventura Axolotl: ¡A La Chinampa!?

La historia sigue a un axolote que ha vivido en una colonia de laboratorio y que ahora se prepara para una nueva etapa: trasladarse a una chinampa-refugio.

Pero no estará solo durante esta aventura. En el camino contará con el acompañamiento de científicos, vecinos, chinamperos y otros axolotes, quienes lo ayudarán a conocer y comprender el nuevo entorno en el que vivirá.

A través de esta historia, el público podrá acercarse de una manera entretenida a temas relacionados con el hábitat del axolote, las chinampas y la conservación de esta especie emblemática de México.

¿Quiénes integran Aventura Axolotl?

La puesta en escena fue escrita, dirigida, musicalizada y coreografiada por Caitlin Joanna Hutchins, y cuenta con la participación de 10 artistas que dan vida a la historia mediante el canto, la danza y la actuación.

El espectáculo incorpora 15 canciones originales y música interpretada en vivo con batería, teclado y bajo eléctrico. A esto se suman elementos de danza contemporánea, actuación, narración, vestuario y escenografía.

De esta manera, los artistas transitan sobre el escenario entre el movimiento, la actuación, la voz y la interpretación musical, acompañados por instrumentos que se interpretan en vivo.

¿Cómo fue la investigación para hacer la obra?

La puesta en escena también contó con información y asesoría vinculada al Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, con el objetivo de integrar contenidos científicos a la historia.

Para precisar los detalles de la obra, la M. en C. Vania Anaid Mendoza Solís, coordinadora del área de divulgación científica dentro del laboratorio, revisó el guion y asistió a uno de los ensayos para aportar observaciones sobre distintos contenidos.

“Las conversaciones y asesorías fueron fundamentales. La obra está llena de información científica, pero nuestro trabajo consistió en encontrar una manera escénica de comunicarla”, señala Caitlin Joanna Hutchins.

Así, Aventura Axolotl: ¡A La Chinampa! busca acercar la ciencia al público de una manera diferente, utilizando el teatro, la música y el movimiento como herramientas para hablar sobre el axolote y su entorno.

Ajolote en el agua. Foto: Canva

¿Dónde y cuándo ver Aventura Axolotl: ¡A La Chinampa!?

La puesta en escena tiene una duración aproximada de 70 minutos, sin intermedio. Los boletos pueden conseguirse a través de Passline, con un costo de 250 pesos.

Estas son las funciones programadas:

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM / Plazoleta. El Sábado 10 de octubre de 2026, a las 12:00 horas.

Bambudésica / Huerto Roma Verde. El Sábado 24 de octubre de 2026, a las 13:00 y 16:00 horas y el domingo 25 de octubre de 2026, a las 13:00 y 16:00 horas

Una experiencia que combina arte y divulgación científica para acercar a grandes y pequeños al mundo del axolote, su hábitat y la importancia de conservar uno de los animales más representativos de México.