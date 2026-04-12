Alistan homenaje para José Revueltas a medio siglo de su partida

Para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del escritor José Revueltas (1914-1976) el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) realizará el conversatorio A 50 años de José Revueltas. Espiral infinito, que se llevará a cabo el 14 de abril a las 18:00 horas, en la Sala de Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El homenaje reunirá a especialistas, familiares y artistas, quienes hablarán en torno a la vida y obra del escritor. La jornada abrirá con la proyección del documental Revueltas films: archivos familiares, con guion y dirección de Gilda Revueltas, nieta del autor.

José Revueltas Cortesía INBAL

La pieza, detalló la dependencia, “ofrece una mirada íntima al autor a partir de materiales familiares realizados junto a sus hijos y nietos, así como con Olivia, quien fue su primera esposa, y que permite acercarse a uno de sus intereses más personales: la dirección cinematográfica”.

La sesión, que continuará con un diálogo entre los investigadores Edith Negrín, Carlos Narro, José Manuel Mateo y Gilda Revueltas, concluirá con la participación de Ada Carasusan, bisnieta del escritor, quien presentará piezas de su proyecto Cantos terrenales, acompañada por Diego Martínez en el piano, Gustavo Jacob en la guitarra, Aarón Cruz en el contrabajo y Carlos Miguel en la batería.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) realizará tres actividades en torno a la conmemoración. Arrancará el 14 de abril, a las 12:00 horas con el conversatorio La vida política e intelectual de José Revueltas; continuará el 15 de abril, a las 12:00 horas, con la presentación virtual del libro Despertar en las tinieblas. José Revueltas: Revolución y vigilancia; y ese mismo día, pero a las 17:00 horas, cerrará con la charla el encuentro virtual El legado de José Revueltas en la cinematografía.

Conmemoran a Revueltas en radio y bibliotecas

El INBAL también informó que en Radio Educación se transmite el especial José Revueltas, palabras en libertad… 50 aniversario luctuoso del eterno disidente, el martes 14 de abril, a las 12:00 horas, por el 1060 de AM, y a las 22:00 horas por el 96.5 de FM, en el que participan el ensayista, antólogo, crítico y poeta Evodio Escalante, y el crítico e investigador de la UAM-Xochimilco, Álvaro Ruiz Abreu.

Mientras que la Biblioteca de México, en conjunto con la editorial Verso Destierro realizará un homenaje al escritor el martes 14 de abril, a las 18:00 horas, que incluirá la exhibición de la máquina de escribir L. C. Smith & Corona –facilitada por su nieta Kayani Revueltas–, en la que el autor mecanografió Los muros de agua (1941), y se leerá el poema Discurso de José Revueltas a los perros del Parque Hundido, de Enrique González Rojo Arthur.

José Revueltas en Lecumberri Foto: Gobierno de México

¿Quién fue José Revueltas?

Nacido en Durango en 1914, José Revueltas creció en el seno de una familia de prodigios artísticos, pero su camino estuvo marcado por la rebeldía social desde la adolescencia. A los 15 años fue enviado por primera vez a una correccional y, poco después, al penal de las Islas Marías debido a su militancia en el Partido Comunista Mexicano.

Estas experiencias tempranas de encierro y resistencia no solo definieron su convicción política, sino que se convirtieron en la materia prima de su narrativa, caracterizada por un análisis crudo de la marginalidad y la lucha de clases.

Su vida intelectual fue una constante batalla contra el dogmatismo. A pesar de ser un marxista convencido, fue expulsado en varias ocasiones de organizaciones de izquierda por criticar sus estructuras burocráticas y la falta de autocrítica, lo que él denominaba "el estilo del error".

En 1968, tras su participación activa en el movimiento estudiantil, fue encarcelado en el Palacio de Lecumberri, periodo en el que escribió El apando, una de las obras más asfixiantes y brillantes de la literatura carcelaria en español.

José Revueltas. Cortesía

Los últimos años de Revueltas estuvieron dedicados a la reflexión teórica y al acompañamiento de las nuevas generaciones de luchadores sociales. Murió en la Ciudad de México en 1976.