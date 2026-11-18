De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, que mide el comportamiento lector en México de la población de 12 años y más, ocho de cada 10 mexicanos –equivalente a 88 millones de habitantes– leyeron al menos un libro, una revista, periódico, historieta, cómic, manga, página de internet, foro o blog.

Sin embargo, destacó que hay 15.7 millones de personas que sólo leen en redes sociales y 22.6 millones más —casi el equivalente a la población total de Taiwán en 2025— que afirman que no leen por falta de interés, motivación o gusto por la lectura (45.1%), por falta de tiempo (34.5%) y por problemas de salud (13.7%).

Además, el estudio, realizado por el Inegi reveló que el promedio anual de lectura de libros decreció, al pasar de 4.2 ejemplares leídos, en 2025, a 3.9 en el año actual.

Aunque aseguró que el libro sigue siendo el material de lectura más frecuente, con 61.4%, al que le siguen las páginas de internet, foros o blogs, que registran 42%; las revistas, con 29.1%; los periódicos, con 25.3%, e historietas y cómics, con 23.5%, considerando que una misma persona pudo declarar la lectura de más de un tipo de material.

Los libros siguen siendo el material de lectura más frecuente, seguidos del internet Canva

¿Qué tipo de volúmenes son los que se leen? El reporte indica que los libros de literatura son el tipo de lectura más frecuente, con un alza respecto de 2025, al pasar de 43.1 a 53.8%, es decir, se registró un aumento de 10.7 puntos porcentuales.

A éstos le siguieron los libros de autoayuda, superación personal o religiosos, cuya proporción también creció, al pasar de 42.3 a 44.6%.

Crecen lectores en redes sociales

El Molec también destacó el crecimiento en el número de personas de más de 12 años que leen contenidos en redes sociales, al pasar de 80.4%, en 2025, a 83.2% en el año en curso, una diferencia de 2.8 puntos porcentuales.

Y subrayó la existencia de un sector de la población lectora que declara únicamente leer en redes sociales, que pasó de 13.1% en 2025, a 14.8% en el año actual, es decir, en México hay 15.7 millones de personas que sólo leen en redes sociales.

Esto propició que 18.5% de la población reconociera que dedica más de dos horas diarias a la lectura en redes, al pasar de 15.6%, en 2025, a 18.5% en 2026. Mientras que quienes afirman sólo dedicar entre 31 minutos y una hora diaria a esta actividad llegaron al 24 por ciento.

18.5% de la población reconoció dedicar más de dos horas diarias a la lectura en redes Canva

23% de la población combina la lectura con otra actividad

Además, el módulo arrojo que, del total de la población lectora, 77% declaró no realizar otra actividad mientras lee, mientras que 23% combinó la lectura con otra actividad, como escuchar música (30.5%) y trabajar (20.3%).

Otro dato significativo que reporta el estudio es que la mitad de la población lectora (49.7%) consideró que comprendía la mayor parte de lo que leía, mientras que 19.4% aseguró comprender toda la lectura; 19.6%, sólo la mitad, y 11.2%, poca.

Finalmente, el informe indicó que al menos 6.6% de personas mayores de 12 años afirmaron no leer materiales en ningún formato.

El Módulo sobre Lectura (Molec) 2026 tiene como objetivo generar información estadística sobre el comportamiento lector en México de la población de 12 años y más, con la finalidad de proporcionar datos útiles para conocer las características de la lectura de la población.