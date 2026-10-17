Zombies tomarán las calles de CDMX este domingo; así la ruta y horario

En el marco de Día de Muertos, este domingo 18 de octubre, los muertos vivientes saldrán de sus tumbas para apoderarse de las calles del Centro de la Ciudad de México. Se trata de la tradicional Marcha Zombie 2026, que reunirá a cientos de personas caracterizadas como criaturas de ultratumba, con disfraces, maquillaje terrorífico y ganas de espantar a quienes se crucen en su camino.

Marcha Zombie Ciudad de México Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

La cita es a las 16:00 horas en el Monumento a la Revolución, ahí los participantes comenzarán su recorrido rumbo al Zócalo capitalino. Si tienes pensado estar por el Centro Histórico, toma tus precauciones.

De acuerdo con el mapa difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los zombies avanzarán por Avenida Juárez, para después continuar hacia la Plaza de la Constitución, donde concluirá su invasión.

El paso de los contingentes podría provocar cierres momentáneos, reducción de carriles y tránsito lento en las calles cercanas al recorrido.

¿Por dónde librar el tráfico?

Las autoridades capitalinas recomiendan utilizar vías alternas y evitar inmediaciones del Monumento a la Revolución, Avenida Juárez y el Zócalo.

Marcha Zombie del monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Entre las opciones viales se encuentran Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza y Fray Servando Teresa de Mier, dependiendo del punto hacia donde te dirijas.