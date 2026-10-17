Flamazo 'revienta' cristales de depas en GAM

Un flamazo ocurrido en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México afectó los cristales de otras cuatro viviendas, pero no dejó personas lesionadas.

Así los daños en las ventanas Especial

El incidente ocurrió en un edificio ubicado cerca del cruce de las calles Oriente 87 y Calle Norte 60, en la colonia Mártires de Río Blanco.

El flamazo fue a consecuencia de la acumulación de gas por fuga en el regulador de un cilindro con capacidad para 20 kilos, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

“Se tuvo afectación a cristalería de ventanales de cuatro departamentos”, indicó la dependencia.

Personal operativo apoyó en el retiro de cristales.

La alcaldía se hará cargo del seguimiento correspondiente, agregó la SGIRPC.



