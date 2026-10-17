Recuperan tractocamión robado en Ixtapaluca; hay 2 detenidos

Un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad del Estado de México y la Ciudad de México permitió la detención de dos hombres y la recuperación de un tractocamión con reporte de robo sobre la autopista México-Puebla. Gracias al rastreo por GPS y videovigilancia en tiempo real, se logró el aseguramiento de Ramses “N”, de 40 años, y Luis “N”, de 33 años, en el municipio de Ixtapaluca.

Los detenidos Especial

Los hechos iniciaron tras recibir un reporte de auxilio a través de los grupos de coordinación interinstitucional, notificando que la unidad de carga acababa de ser despojada a su conductor mientras transitaba por el tramo correspondiente al municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

De inmediato se desplegó la alerta hacia elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Policía Municipal de Ixtapaluca y mandos capitalinos.

Los sistemas de videovigilancia identificaron el camión sobre la carretera federal Cuautla-México, a la altura de la colonia El Jaral, con dirección al norte, los agentes interceptaron la unidad y detuvieron la marcha en la colonia Geovillas de Santa Bárbara.

Tanto los probables implicados como la unidad recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.