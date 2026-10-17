Semar apoya en operativo vs narcomenudeo en San Pablo Oztotepec

Tres personas fueron detenidas y más de 300 dosis de presunta droga quedaron aseguradas durante un cateo realizado en el pueblo de San Pablo Oztotepec, en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

La operación fue encabezada por personal de la Fiscalía de Investigación Territorial, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), como parte de las acciones de seguridad y combate a delitos en la capital del país.

Durante la diligencia, efectivos de la Región Naval Central detuvieron a dos hombres y una mujer dentro del inmueble intervenido.

En el lugar fueron localizadas 151 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana, así como 183 dosis de una sustancia blanca y polvosa con características propias de la cocaína.

En total, las autoridades reportaron el aseguramiento de 334 dosis de posibles narcóticos. El inmueble también quedó bajo resguardo ministerial como parte de las investigaciones.

Tras la intervención, las tres personas detenidas fueron informadas de sus derechos y posteriormente puestas a disposición de la autoridad competente, junto con los indicios asegurados.

Será el Ministerio Público el encargado de continuar con las indagatorias y determinar la situación jurídica de los implicados.