Vuelve el frío este viernes 20 de marzo en CDMX, a un día de la primavera

A un día de la entrada de la primavera, para la madrugada y primeras horas del viernes 20 de marzo, se prevé un descenso importante en el termómetro, por lo que se emitieron alertas en seis alcaldías.

En Tlalpan la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja; se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con posibilidad de heladas entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana.

En tanto, en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se emitió la Alerta Amarilla por pronósticos de entre los 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

¿Por qué hace frío en CDMX?

De acuerdo con las autoridades, este descenso se debe a la combinación de varios sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión en el interior del país, una vaguada en niveles altos sobre el Golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del propio Golfo.

Ante este panorama, Protección Civil llamó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día: abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención a niños, adultos mayores y personas enfermas.

También recomendó mantener una alimentación adecuada, con consumo de agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, para reducir riesgos a la salud asociados al frío.

Frío en CDMX. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Primavera en la capital, con contingencias ambientales

La primavera en la CDMX es una estación que suele durar alrededor de tres meses. Generalmente comienza entre el 20 y el 21 de marzo, con el equinoccio de primavera, y termina entre el 20 y el 21 de junio, cuando inicia el verano. En total, abarca aproximadamente entre 92 y 93 días. Durante este periodo, la ciudad experimenta un incremento gradual en la temperatura, días más largos y una mayor intensidad de la radiación solar, lo que influye no solo en el clima, sino también en la calidad del aire.

En cuanto a las contingencias ambientales, la primavera es precisamente la época del año en la que se presentan con mayor frecuencia en el Valle de México. Esto se debe a una combinación de factores atmosféricos característicos de la temporada. Por un lado, el aumento de la radiación solar favorece la formación de ozono a nivel del suelo, que es uno de los principales contaminantes en la ciudad. Por otro, las altas temperaturas, la baja presencia de viento y la estabilidad atmosférica provocan que los contaminantes se acumulen en lugar de dispersarse.

La temporada de contingencias ambientales suele comenzar desde febrero y extenderse hasta junio, aunque su punto más crítico se registra entre marzo y mayo, es decir, justo en pleno periodo primaveral. Durante estos meses, las autoridades pueden activar medidas como el programa Doble Hoy No Circula cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos. Aunque no se presentan todos los días, sí es común que cada año se registren varios episodios de contingencia, que pueden ir desde unos cuantos días aislados hasta eventos más prolongados de varios días consecutivos, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se estima que cada temporada puede haber entre tres y once días con contingencia ambiental, aunque esta cifra puede variar año con año. En algunos casos, se han presentado episodios más largos cuando las condiciones atmosféricas son especialmente desfavorables.

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