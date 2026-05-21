Cae colombiano dedicado al robo a casas en la CDMX

Autoridades capitalinas detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc a un sujeto de origen colombiano que presuntamente estaría ligado al narcomenudeo y también a un robo a casa habitación ocurrido meses atrás en Benito Juárez, Ciudad de México.

Policías realizaban recorridos en calles de la colonia Valle Gómez tras varios reportes vecinales por actividades sospechosas, cuando detectaron a un sujeto a bordo de una camioneta blanca manipulando varias bolsitas similares a las usadas para la venta de droga.

Parte de lo robado @c4jimenez

Traía varias drogas

Los oficiales lo interceptaron en el cruce de Platino y Mellado y, tras una revisión preventiva, encontraron dentro de una mochila decenas de dosis de aparente marihuana, paquetes con la misma hierba a granel, bolsitas con cocaína en piedra y crystal, además de cartuchos útiles, dinero en efectivo y un celular.

El sijeto, de 34 años, dijo ser ciudadano colombiano y fue presentado ante el Ministerio Público junto con la droga asegurada y la camioneta con placas del Estado de México.

Investigaciones de inteligencia apuntan a que tanto el detenido como el vehículo podrían estar relacionados con un robo a casa habitación ocurrido el 7 de marzo de 2026 en la colonia San Borja, en la alcaldía Benito Juárez.

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