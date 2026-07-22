Filtran VIDEO: Aficionados de Argentina y  España desatan riña en restaurante de Plaza Artz

Un video que circula en redes sociales del día de la Final de la Copa del Mundo que fue disputada entre Argentina y España, muestra a diversos aficionados que observan el partido de futbol en el restaurante Sonora Grill localizado dentro del centro comercial Artz Pedregal al sur de la Ciudad de México.

Así acabó un aficionado Especial

De repente se ve al fondo un grupo de hombres que comienzan a gritar y a golpearse unos y otros, algunos usuarios de redes sociales denunciaron que un hombre de nacionalidad argentina fue quien comenzó a golpear a aficionados españoles que se encontraban en el lugar, tras el silbatazo final que le daba la victoria a España.

En pocos segundos todo se volvió un caos en el restaurante, gente gritando y alejándose de los golpes y otros queriendo acercarse para atacar a los de un bando y a los del otro.

Los meseros del lugar trataban de controlar la situación, sin embargo, solo eran empujados por los enardecidos comensales que no paraban de gritar. En las imágenes se observa a un hombre con playera azul sangrando de la nariz. En tanto otro que portaba una sudadera azul con estrellas blancas fue avetado hasta caer en una maceta del local.

Así la riña en el Sonora Grill

No se dio a conocer si hubo personas detenidas o con lesiones mayores.

Así la riña en el Sonora Grill

Además, se supo que, al término del partido de futbol entre las selecciones de España y Argentina, en la zona de la Glorieta de Cibeles, el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó 9 atenciones prehospitalarias a civiles y una a un policía, todas en el lugar. En tanto, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, dieron 8 atenciones prehospitalarias a civiles en el lugar por golpe de calor y lesiones menores.