¡Sal a tiempo! HOY 22 de julio se espera una marcha y 8 manifestaciones en CDMX

Al menos una marcha y ocho manifestaciones afectarán el tráfico vehicular en la Ciudad de México en varias zonas, te damos detalles de cada movilización y alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA

Colectiva "Las Tonatzin"

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Alrededor de las 12:00 horas, integrantes de la colectiva "Las Tonatzin" se reunirán afuera del Hospital San Ángel Inn Chapultepec, ubicado sobre Avenida Chapultepec, en la colonia Juárez, desde donde podrían iniciar una marcha con destino aún por definir. La movilización tiene como objetivo exigir justicia para una persona que, de acuerdo con los manifestantes, fue víctima de una presunta negligencia médica que le provocó la pérdida de la vista y diversas afectaciones neurológicas. No se descarta que el contingente se dirija hacia alguna dependencia encargada de la procuración de justicia en la Ciudad de México para entregar sus demandas, por lo que podrían registrarse afectaciones viales durante su recorrido.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Balderas.

MANIFESTACIONES

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Desde las 10:00 horas, ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 acudirán al Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Se prevé presencia constante de manifestantes en el primer cuadro de la ciudad.

Bloqueo en Periférico Sur.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circunvalación.

Movimiento Antorchista

A partir de las 10:00 horas, integrantes del Movimiento Antorchista realizarán protestas simultáneas frente a las instalaciones del periódico El Universal, en Bucareli, y en Televisión Azteca Internacional, sobre Periférico Sur. Exigirán al Gobierno del Estado de México atender diversas demandas relacionadas con obras de infraestructura y servicios públicos para colonias populares de municipios mexiquenses. No se descarta que durante la jornada realicen bloqueos o afectaciones parciales a la circulación.

Antorchistas protestaron y entorpecieron el tránsito.

Alternativas viales: Para Bucareli: Avenida Hidalgo, Balderas y Paseo de la Reforma. Para Periférico Sur: Viaducto Tlalpan, Insurgentes Sur y Camino a Santa Teresa.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez"

También a las 10:00 horas, integrantes de esta organización realizarán el XXIX Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual en su sede del Centro Histórico. Durante la reunión abordarán temas relacionados con la defensa de los derechos laborales, sociales y humanos de las trabajadoras sexuales en México.

Alternativas viales: Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

A las 11:00 horas este colectivo se concentrará frente a la Embajada de Estados Unidos, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante la protesta exigirán la liberación del expresidente de Venezuela y de su esposa, además de manifestarse contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense y pedir respeto a la soberanía venezolana. No se descarta la participación de otras organizaciones solidarias.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Periférico, Marina Nacional y Río San Joaquín.

Plataforma 4:20

Al mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 se reunirán en el Monumento a la Madre, donde realizarán una jornada para recolectar firmas y promover los derechos de los consumidores de cannabis. Además, ofrecerán talleres sobre reducción de riesgos, orientación legal y pláticas relacionadas con derechos humanos y legislación en la materia.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes"

Durante todo el día permanecerán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia San Rafael, donde respaldarán una audiencia relacionada con un caso de presunto abuso sexual. Los asistentes solicitarán que se revise el expediente y denunciarán supuestas irregularidades en la investigación y violaciones al debido proceso.

Familiares de presos argumentan que son inocentes

Alternativas viales: Sullivan, Ribera de San Cosme, Insurgentes y Circuito Interior.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

A las 17:30 horas diversas organizaciones sociales se reunirán en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, para definir acciones y actividades en contra del capitalismo, el sionismo, el despojo y otras causas sociales. No se descarta la realización de brigadeo informativo al exterior del inmueble.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Río Churubusco, División del Norte y Eje 8 Sur.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el transcurso del día integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas para recolectar firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la colonia General Anaya. La actividad forma parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador", con la que buscan impulsar cambios dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Río Churubusco, División del Norte y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Disney On Ice

A las 18:00 horas, el Auditorio Nacional recibirá una nueva función del espectáculo sobre hielo de Disney, por lo que se espera una importante afluencia de familias y visitantes en la zona de Polanco.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

El Rey León

A las 20:00 horas continuará la temporada del musical El Rey León en el Teatro Telcel, en Plaza Carso. Se prevé intenso movimiento vehicular antes y después de la función.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Marina Nacional, Ejército Nacional y Periférico.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 de la mañana continúan las grabaciones de este documental en el Zócalo capitalino, por lo que podrían presentarse cierres parciales o restricciones temporales para peatones y automovilistas.

Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Circunvalación.

Vacaciones de Verano 2026

Desde las 6:00 horas continúan diversas actividades recreativas y culturales organizadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México con motivo del periodo vacacional, lo que incrementará la presencia de visitantes en parques, plazas y espacios públicos.

Alternativas viales: Periférico, Circuito Interior, Viaducto y Eje Central, dependiendo de la sede.

XLIII Congreso Nacional de Pediatría

Desde las 8:00 horas, el World Trade Center será sede de este congreso nacional que reunirá a especialistas de todo el país, generando una importante afluencia de asistentes en la zona de la colonia Nápoles.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto, Patriotismo y Xola.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

A partir de las 10:00 horas, el Monumento a la Madre seguirá recibiendo visitantes con una exposición permanente de gastronomía, artesanías, cultura y productos representativos de distintas entidades del país.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Latin American Coatings Show 2026

Desde las 11:00 horas, el Centro Banamex albergará esta exposición especializada para la industria de pinturas, recubrimientos y materias primas, con la participación de empresas nacionales e internacionales.

Alternativas viales: Periférico, Conscripto, Ejército Nacional y Avenida del Conscripto.

Lucha Libre Profesional

A las 19:30 horas, la tradicional función de lucha libre se llevará a cabo en la Arena México, generando una importante concentración de aficionados en la colonia Doctores durante la noche.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Doctor Río de la Loza, Eje Central y Viaducto.

Festividades del Señor de la Misericordia

Durante diversos horarios continuarán las celebraciones religiosas en la Rectoría de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, donde se esperan actividades litúrgicas y la llegada de numerosos feligreses.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Avenida Santa Úrsula, División del Norte y Periférico.

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026

También durante distintos horarios seguirán las actividades de la fiesta patronal en el pueblo de Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan. Se prevén celebraciones religiosas, actividades comunitarias y una mayor afluencia de visitantes en la zona.

Alternativas viales: Carretera Federal a Cuernavaca, Insurgentes Sur, Viaducto Tlalpan y Camino a Santa Teresa.