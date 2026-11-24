El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que, desde 2019, ha atendido 172 mil 125 reportes de violencia de género contra mujeres, de los cuales el 71 por ciento corresponde a violencia familiar.

En seis de cada diez de estos casos, equivalente al 62 por ciento, la persona agresora es la pareja o expareja, mientras que en 13.1 por ciento se detectaron indicadores de riesgo feminicida.

De acuerdo con el organismo, después de la violencia familiar, los rubros con mayor incidencia son la violencia digital, con 12 por ciento y el abuso sexual, con 11 por ciento.

Foto: Cuartoscuro

Además, en 39.1 por ciento de los expedientes familiares se registran agresiones físicas, emocionales y patrimoniales de forma simultánea.

Por rango de edad, las mujeres de 18 a 30 años representan el 28 por ciento de las solicitantes de apoyo, seguidas por el grupo de 31 a 40 años, con 18.5 por ciento.

Durante 2026, la institución ha recibido mil 75 reportes por abuso sexual contra mujeres, donde 64 por ciento involucra a menores de edad; así como 616 reportes por violación, con 46 por ciento de afectación a menores y 292 por acoso sexual, dirigido principalmente a jóvenes de 18 a 30 años.

Foto: Cuartoscuro

En 88 por ciento de estos delitos sexuales, los agresores fueron hombres y, en 71 por ciento, personas conocidas por las víctimas, como familiares o parejas.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre, el organismo exhortó a identificar señales de alerta.

Entre ellas:

Celos excesivos

Prohibiciones

Control sobre el teléfono o los ingresos económicos

Amenazas de violencia vicaria hacia hijas e hijos

Asimismo, recalcó que toda interacción requiere consentimiento libre y voluntario.