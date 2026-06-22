Vinculan a proceso a “El Gregory”, integrante de una célula de “La Unión Tepito”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Después de realizar labores de inteligencia, el imputado fue identificado como objetivo prioritario y probable integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

Y estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión y narcomenudeo.

En seguimiento a la indagatoria, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de cateo el 15 de junio de 2026 en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, donde fue detenido Gregory “N” y aseguraron dos automóviles de alta gama, así como diversos indicios.

En audiencia inicial celebrada el 22 de junio, el agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó datos de prueba recabados durante la investigación.

Con base en estos elementos, el juez de control vinculó a proceso a Gregory “N”, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX continuará fortaleciendo sus capacidades para combatir a los grupos generadores de violencia y desarticular estructuras delictivas que afectan la seguridad de la ciudadanía.