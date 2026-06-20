Procesan a adolescente por extorsión y portación de arma prohibida

Un adolescente de 16 años fue vinculado a proceso, ya que al parecer participó en la extorsión a dos hombres en la alcaldía Iztapalapa, además que, al momento de su detención, portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que recibió una denuncia el 9 de junio, por una de las víctimas, quien informó que tres días antes viajaba en compañía de su hermano en un automóvil, cuando fueron alcanzados por dos sujetos armados que se transportaban en una motocicleta.

De acuerdo con las indagatorias, el adolescente y otro hombre habrían amenazado y obligado a las víctimas a recibir un sobre que contenía un teléfono celular con una llamada en curso; al atenderla, una voz masculina se identificó como integrante del grupo delictivo “La Unión” y les exigió un pago de cuatro millones de pesos a cambio de no dañar a su familia”.

En la denuncia también se estableció que le mostraron fotografías de su domicilio, negocios, vehículos y familiares, para presionarlo aún más y que accediera a realizar el pago exigido.

Amenazas continuaron

Las amenazas en contra de las víctimas siguieron durante varios días, tanto por mensajes como por llamadas, pero la investigación de la fiscalía capitalina ya estaba en marcha, por lo que se implementó un operativo de entrega vigilada, el cual se concretó el 16 de junio, día establecido para la entrega del dinero exigido.

Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en flagrancia al adolescente en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes”.

Fue en la audiencia realizada dos días después, cuando el Ministerio Público presentó los elementos de prueba en contra del menor, las cuales consistieron en entrevistas, dictámenes periciales en balística y fotografía, así como resultados de las labores de seguimiento técnico e identificación de personas, con lo que se puso sustentar la acusación.

Fue así que un juez, especializado en justicia para adolescentes, determinó la vinculación a proceso por los delitos de extorsión agravada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, también impuso el internamiento preventivo y 45 días para el cierre de la investigación complementaria.