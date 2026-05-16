Empiezan riña en bar, salen y acaba uno muerto en la Guadalupe Inn, CDMX

La madrugada de este sábado un hombre murió tras protagonizar una riña al interior del bar Foro San Ángel 1889, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

El cuerpo del hombre de 32 años de edad fue encontrado fuera del establecimiento, hecho del que tomo conocimiento la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La ubicación Google maps

Insurgentes y Ricardo Castro

El hallazgo ocurrió en el cruce de avenida Insurgentes y la calle Ricardo Castro, donde policías capitalinos acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada sobre la vía pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al interior del centro nocturno se registró una pelea entre varios sujetos y una mujer, la cual continuó en el exterior del inmueble.

Terminó en la acera

Minutos después, varias personas comenzaron a correr en distintas direcciones, mientras que el hombre terminó tirado sobre la acera, inconsciente y con diversas heridas, afuera del Foro San Ángel 1889.

Los servicios de emergencia y de la SSC, acudieron al sitio, y tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras personal ministerial y peritos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La SSC informó que se inició la investigación correspondiente para esclarecer el hecho y dar con el o con los responsables.

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