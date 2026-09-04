Este viernes habrá 8 manifestaciones en CDMX y mucho tráfico

Para este viernes se esperan ocho manifestaciones y dos citas agendadas en la Ciudad de México. Las zonas más afectadas serán el Centro, Doctores, Cámara de Diputados, Monumento a la Madre y alrededores del Viaducto.

MANIFESTACIONES

Casa de las Muñecas Tiresias

Desde las 8:00 horas habrá presencia de integrantes de esta organización afuera de los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114. Acudirán en apoyo a una audiencia por el asesinato de una mujer trans ocurrido en 2016 y pedirán que el caso sea juzgado con perspectiva de género y como transfeminicidio. No se descarta que lleguen otras colectivas y haya afectaciones a la circulación.

La marcha del Día de la remembranza trans . ALEJANDRO AGUILAR

Opciones para rodear la zona: Dr. Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 3 Sur.

Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio

La movilización comenzará a las 9:00 horas en la Cámara de Diputados, sobre Congreso de la Unión, donde jubilados y pensionados entregarán más de 386 mil firmas para exigir certeza jurídica y respeto a sus derechos adquiridos. A las 14:00 horas tienen previsto acudir a la Torre Ejecutiva de Pemex, en Marina Nacional. Atención: la agenda señala que podrían trasladarse en marcha hacia Pemex, por lo que podrían presentarse cortes durante el recorrido.

Integrantes de la CFE intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados ante discusión de la reforma a las pensiones. Cuartoscuro

Vías para evitar complicaciones: en la zona de San Lázaro, Eduardo Molina, Fray Servando y Eje 3 Oriente; cerca de Pemex, Circuito Interior, Ejército Nacional y Mariano Escobedo.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios

A las 11:30 horas se concentrarán frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida Revolución 1279, colonia Campestre. Entregarán un posicionamiento relacionado con la consulta de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Rodea por: Insurgentes Sur, Barranca del Muerto, Periférico y Avenida Universidad.

Amigos del Refugio Franciscano

A las 12:00 horas habrá protesta frente a la Secretaría del Medio Ambiente, en Plaza de la Constitución. Denunciarán presuntas irregularidades en el trato y resguardo de perros del Refugio Franciscano, además de pedir información sobre animales que murieron durante ese periodo. Podrían sumarse otros grupos animalistas y presentarse afectaciones viales.

Exigen resguardo de perros del Refugio Franciscano,

Para librar el primer cuadro: Eje Central, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y en Gran Canal y Circuito Interior. Recolectarán firmas y difundirán información sobre derechos y legislación cannábica.

Alternativas según la zona: Reforma y Circuito Interior para el Monumento a la Madre; Dr. Vértiz y Eje 5 Sur para Narvarte; Eduardo Molina y Congreso de la Unión para Gran Canal.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día instalarán mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Recolectarán firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Rutas que pueden ayudar: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Colectiva Autogestión Feminista

A las 14:00 horas, en la salida francesa del Metro Bellas Artes, sobre Ángela Peralta y Avenida Hidalgo, recolectarán firmas para impulsar la iniciativa ciudadana sobre asistencia médica para morir en la CDMX.

Para evitar el punto: Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Balderas o José María Izazaga.

Colectiva Hijas de la Cannabis

A las 17:00 horas realizarán una actividad de cine al aire libre en Plaza Tlaxcoaque, donde proyectarán Réquiem por un sueño y hablarán sobre adicciones, salud y criminalización de usuarios de cannabis. La agenda no descarta afectaciones viales.

Para evitar Tlaxcoaque: Eje Central, Isabel la Católica, Fray Servando y Eje 2 Sur.

CITAS AGENDADAS

Vecinos de la colonia Álamos

A las 12:00 horas, vecinos se reunirán en Viaducto Miguel Alemán e Isabel la Católica para exigir una solución a las inundaciones provocadas, aseguran, por problemas en el drenaje y obras viales inconclusas.

Opciones viales: Eje 4 Sur Xola, Calzada de Tlalpan, Dr. Vértiz y Eje Central.

Coalición de Organizaciones Indígenas Autónomas de México

A las 15:00 horas acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, para solicitar espacios donde puedan vender sus artesanías.

Para rodear: Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.