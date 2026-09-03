Busca Partido Verde frenar cobros sorpresa en boletos para conciertos en CDMX

El Partido Verde en la Ciudad de México impulsa una iniciativa en el Congreso local para establecer nuevas reglas en la venta de boletos para conciertos y espectáculos, con el objetivo de que las personas consumidoras conozcan desde el inicio el costo total de las entradas y las condiciones de compra.

El líder ecologista y diputado con licencia, Jesús Sesma Suárez, explicó que la propuesta pretende evitar que el precio anunciado aumente durante el proceso de adquisición debido a cargos adicionales, modificaciones repentinas o esquemas de tarifas dinámicas.

La intención, precisó, es garantizar que quienes deseen asistir a un evento puedan tomar una decisión informada y conozcan con precisión cuánto deberán pagar antes de concluir la operación.

La iniciativa plantea modificar la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México para obligar a organizadores e intermediarios a informar anticipadamente el precio total del boleto y las condiciones de la localidad adquirida.

También deberán proporcionar información clara sobre la distribución del recinto, mapas y zonas disponibles, ubicación del escenario, así como las fechas de preventa y venta general.

Sesma Suárez señaló que los eventos de alta demanda han evidenciado la necesidad de contar con reglas más claras, debido a que las personas pueden enfrentar incrementos inesperados o desconocer las condiciones bajo las cuales adquieren sus entradas.

Los cargos y costos adicionales deben ser informados de manera visible desde el inicio y no aparecer hasta las últimas etapas del proceso”, sostuvo el dirigente del Partido Verde.

Descartó que la propuesta pretenda obstaculizar a la industria del entretenimiento, sino establecer condiciones más equitativas entre empresas y consumidores.