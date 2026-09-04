Arranca el 5o Festival del Chile en Nogada en Centro Histórico CDMX

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México dio inicio al Quinto Festival del Chile en Nogada, un encuentro gastronómico que durante todo el mes de septiembre reunirá a 60 restaurantes, cafeterías, mercados y fondas de la zona para ofrecer diversas versiones de este platillo e impulsar la economía.

Quinto Festival del Chile en Nogada Especial

Durante el arranque del evento, el coordinador general, Dr. Carlos Cervantes Godoy, destacó el valor de la iniciativa para fortalecer el comercio del primer cuadro capitalino.

“Estos festivales representan una oportunidad de crecimiento para quienes participan, al mismo tiempo que permiten que más personas conozcan y disfruten los establecimientos que forman parte de la vida cotidiana del Centro Histórico”, señaló.

Quinto Festival del Chile en Nogada

La celebración se desarrollará durante todo el mes y concluirá el próximo 26 de septiembre. En esa fecha, la ciudadanía reconocerá a las tres mejores preparaciones del platillo patriótico mediante una votación.

Quinto Festival del Chile en Nogada

Para facilitar la ruta a los asistentes, la Autoridad del Centro Histórico pondrá a disposición un mapa interactivo en sus redes sociales oficiales. Asimismo, se publicará un recetario digital con más de 30 recetas inspiradas en la nogada, que incluyen postres, aguas y la versión tradicional del chile.

Quinto Festival del Chile en Nogada

En la presentación, el Dr. Rafael Tovar López Portillo resaltó la relevancia social de la cocina mexicana. “La gastronomía une a las familias y constituye una parte fundamental de nuestra cultura y nuestras tradiciones, que a lo largo del tiempo se han transformado y enriquecido”, expresó Tovar López Portillo.

Por su parte, Mónica Pacheco Eskidmore, Administradora General de la Central de Abasto, invitó a la población a adquirir insumos en sus 327 hectáreas comerciales, donde destacan productos frescos de origen nacional como el chile poblano y el maíz.