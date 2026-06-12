Suman casi 20 detenidos por protestas durante inauguración del Mundial en CDMX

La jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México concluyó con un saldo de 19 personas detenidas, luego de los operativos desplegados tanto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México como en el Zócalo y otros puntos de concentración masiva de aficionados.

Así la riña Rodolfo Dorantes

Al presentar el saldo de la jornada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que las detenciones ocurrieron principalmente durante las movilizaciones registradas en los alrededores del estadio, donde un grupo de personas encapuchadas intentó avanzar hacia la sede del encuentro entre México y Sudáfrica.

Así la riña Rodolfo Dorantes

Lanzaron piedras y petardos

Los manifestantes lanzaron petardos, piedras y diversos objetos contra los elementos policiacos que resguardaban la zona, lo que derivó en enfrentamientos y en la captura de ocho personas, además de la presentación de otras cuatro ante el Juez Cívico por afectaciones a la vía pública. Todos ellos fueron liberados posteriormente, precisó la SSC.

A estas detenciones se sumaron cuatro personas de nacionalidad colombiana que fueron sorprendidas con acreditaciones apócrifas para ingresar al estadio, así como tres presuntos responsables del robo de teléfonos celulares durante el FIFA Fan Festival realizado en el Zócalo capitalino. Entre estos últimos se encuentra una menor de edad.

Durante este operativo también fueron recuperados 36 equipos telefónicos presuntamente sustraídos a asistentes del evento.

11 policías lesionados

Además, se informó que los disturbios, registrados casi al final de las movilizaciones, en la llamada Última Milla, dejaron un saldo de 11 policías lesionados.

Cinco de ellos requirieron traslado hospitalario para atención médica por diversas contusiones, mientras que otro fue llevado a una unidad médica para descartar una fractura en un brazo.

Pese a los incidentes, la SSC aseguró que “se mantuvo el control de la situación” y evitó que los grupos de manifestantes llegaran al estadio.

Para la inauguración mundialista, las autoridades federales y locales desplegaron más de 57 mil de elementos de seguridad y tránsito, implementaron cierres viales desde la madrugada del jueves y pusieron en marcha el operativo “Última Milla” para garantizar el acceso de aficionados al inmueble deportivo.

El dispositivo también incluyó vigilancia aérea, apoyo en los centros de transporte Park and Ride y presencia policial en el Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados celebraron la victoria de la Selección Mexicana tras el encuentro inaugural.