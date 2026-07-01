Aún no se identifica a una de las víctimas mortales por festejo en Reforma

Una de las víctimas mortales tras los festejos del martes, por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final, sigue en calidad de desconocido, su deceso ocurrió en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, a la altura de la colonia Cuauhtémoc.

Ante ello, se activará un protocolo de búsqueda de sus familiares, para la entrega del cuerpo, adelantó la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Al dar a conocer el saldo de la tragedia, Brugada Molina precisó que en breve la Secretaría de Salud capitalina emitirá la ficha informativa, para que la población en general y los medios puedan apoyar en la ubicación de la persona “que está aun sin identificar”, dijo.

Tras el fallecimiento de cuatro personas en Reforma, el Gobierno de la CDMX alista un operativo especial de protección civil para el juego México-Inglaterra. Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Vamos a coordinarnos con Nadine (Gasman) para que se pueda, nos puedan ayudar a que se pueda identificar, dar un teléfono, dar los datos, todo, para que los medios de comunicación nos ayuden también a difundir y podamos ubicar a la persona que está sin identidad”, precisó Clara Brugada.

Asimismo, el secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmó que dos de las tres personas que fallecieron por asfixia la madrugada de este miércoles, son originarias del Estado de México.

Sin embargo, descartó responder si estas dos personas tendrían algún tipo de relación o parentesco.

La tercera víctima, que también falleció por asfixia, es de la Ciudad de México, dijo Cravioto Romero, quien desistió de dar a conocer los nombres de las víctimas.

Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años, originarios del Edomex, que fueron encontrados inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez

Foto: Cuartoscuro

En el lugar recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladados a un hospital, donde se dictaminó que ya no contaban con signos vitales.

La tercera víctima, una mujer de 48 años, fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación y trasladada también a un hospital, donde fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia.