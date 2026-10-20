Se vestían de 'polis' de Tránsito en Iztapalapa; exigían dinero a automovilistas

Dos hombres de 29 y 52 años fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalados de presuntamente suplantar a elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para exigir dinero a automovilistas en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la dependencia, la detención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de dos sujetos con uniformes similares a los utilizados por personal de Tránsito, en el cruce del Eje 5 y la calle 16 de Marzo, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección.

Elementos de la Dirección General de Asuntos Internos acudieron al sitio para verificar el reporte y observaron que los individuos portaban uniformes que no correspondían a los autorizados por la SSC.

Los oficiales interceptaron a ambos hombres y les realizaron una revisión preventiva; sin embargo, ninguno pudo acreditar que perteneciera a la corporación policial.

Ante estos hechos, los dos sujetos fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales. La SSC informó que, tras realizar un cruce de información, se identificó que el hombre de 52 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Según el reporte policial, dos de esos ingresos ocurrieron en 2025, por los delitos de robo a negocio sin violencia y robo, mientras que el tercero corresponde a tentativa de homicidio calificado, en 2016.

La dependencia no precisó si los detenidos lograron obtener dinero de algún automovilista ni cuántas personas habrían sido afectadas por la presunta suplantación.

Ambos permanecen a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.