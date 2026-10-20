Cuestionan a Cravioto sobre resultados en casos de despojo CDMX

Durante la comparecencia del secretario de gobierno, César Cravioto ante el Congreso de la Ciudad de México, el diputado local del PAN, Ricardo Rubio, cuestionó que aunque hay 2 mil 74 casos de despojo han sido examinados por la autoridad y 146 inmuebles restituidos, no se ha informado “¿Qué pasó con los demás expedientes? Ni ¿Cuántas restituciones -de propiedad- tienen una resolución firme que dé certeza jurídica a las personas de que esto no vuelva a suceder?”

En cuanto al tema de los desaparecidos en la Ciudad de México, Rubio cuestionó que las cifras que presentó Cravioto no detallan “¿Cuántas personas fueron encontradas con vida? ¿Cuántos casos de larga data continúan con un plan definido de investigación y ¿Cuánto dinero recibió la comisión de búsqueda para 2026?”.

En cuanto a la consulta al Programa de Ordenación de la ZMVM, POZMVM que realiza SEDATU, Rubio cuestionó que “la gente que está haciendo sus observaciones dice que no tiene garantía de que lo que están proponiendo sea tomado en cuenta (…) nosotros proponemos que exista una matriz de observaciones ciudadanas”.

Por su parte Omar García Loria del PRI, expresó que Ciudad de México necesita "una secretaría de gobierno que convierta el diálogo en acuerdos, que atienda los conflictos antes de que escalen y que contribuya a que la autoridad sea reconocida por su legalidad y capacidad de respuesta".

Y destacó que la efectividad de la secretaría de gobierno no se mide únicamente por el número de reuniones realizadas "sino por los problemas que dejan de afectar a las personas y por la confianza que las instituciones logran recuperar".

El priista afirmó que en la Ciudad de México "cualquier abuso debe investigarse, toda denuncia debe recibir atención y cuando se acrediten responsabilidades deben aplicarse las consecuencias previstas. La autoridad tiene facultades para hacer cumplir la ley, no tiene permiso para colocarse por encima de ella".

En contraste, el diputado Gerardo Villanueva, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, expuso que desde el congreso local "respaldamos esa forma de gobernar: toda persona tiene derecho a ser escuchada y atendida por sus autoridades en condiciones de igualdad, para las familias importa que las instituciones se coordinen y respondan".

Sobre el mundial de futbol expuso que "durante los 39 días del torneo más de 12 millones de personas participaron en las actividades y celebraciones desarrolladas en el espacio público (…) son cifras que muestran la magnitud de un acontecimiento que exigió Coordinación entre autoridades, atención territorial y capacidad de respuesta. La participación popular dio un gran contenido a esa organización".

Y destacó que "la ciudad abrió sus plazas y sus calles para compartir el deporte y la cultura (…) tuvimos un mundial social que acogió a todo nuestro pueblo, lo convocó y se hizo una gran fiesta popular: democratizar de esa forma el mundial, fue uno de los grandes aciertos que tuvo con la FIFA, el gobierno junto con todo su equipo".