Sheinbaum acude a supervisar funcionamiento de hospital La Pastora

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza un visita de supervisión al Hospital de Oncología Para La Mujer La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El hospital fue reinaugurado el pasado 9 de marzo por la propia Sheinbaum, cuando comenzó a operar bajo la administración del IMSS Bienestar.

La presidenta explicó en la reapertura del hospital que el inmueble fue construido en 2016, por la entonces Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero, pero quedó en desuso y fue recuperado durante la pandemia Covid para atender a pacientes de esa enfermedad.

El Hospital de La Pastora fue rehabilitado por el IMSS Bienestar a un costo de 222 millones de pesos para la atención oncológica de mujeres.

La visita de Sheinbaum se da como parte de la gira que realiza la presidenta por hospitales del sistema IMSS Bienestar, para constatar su operación y abasto de medicamentos e insumos para la atención de las pacientes.

La Pastora es el hospital de más reciente apertura en la Ciudad de México, en el que se invirtieron 113 millones de pesos para su equipamiento, con equipo de última generación.

Cuenta con 22 camas censables, cinco no censables, dos quirófanos especializados, 20 sillones de quimioterapia, tres mastógrafos, dos mastógrafos de tomosintesis, un mastógrafos de estereotaxia, y un tomógrafo, lo que se espera que permita acelerar la atención a mujeres que padecen de cáncer.