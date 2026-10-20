Van por Récord Guinness con ofrenda monumental en Zócalo CDMX

El gobierno de la Ciudad de México buscará romper el récord Guinness de la Catrina más Grande del Mundo, en la Mega Ofrenda del Zócalo capitalino, así lo confirmó la jefa de gobierno Clara Brugada Molina.

Guinness de la Catrina más Grande del Mundo. Especial

El objetivo es construir una catrina con una altura de 32 metros, que estará en la ofrenda monumental que se coloca cada año en el primer cuadro de la Ciudad.

En ese sentido, se detalló que está ofrenda contará con un campo de cempasúchil, así como con ajolotes intervenidos por artistas y la catrina más grande del mundo.

Actualmente, el récord le pertenece a Puerto Vallarta, cuya catrina alcanzó una altura de 28 metros. En ese sentido, la que se construirá en la capital será un homenaje a José Guadalupe Posadas.