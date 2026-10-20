Cravioto pide 'empatía entre quienes todavía se oponen' a Línea 5 del Cablebús

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, afirmó que hay un diálogo permanente con los ciudadanos sobre la construcción de la Línea 5 del Cablebús y expresó: “esperemos que haya sensibilidad y empatía entre quienes todavía se oponen a estos proyectos y que no se use políticamente el tema, ni que haya clasismo en este debate”.

Así lo dijo durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México en la que detalló que el gobierno local mantiene mesas permanentes de diálogo respecto a la Línea 5 del Cablebús en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez.

Cablebús de CDMX Especial

La línea 5 del Cablebús, dijo el secretario de gobierno, conectará a más de a 160 mil habitantes de 26 colonias y expuso que “el diálogo técnico y social sobre estas obras del Cablebús sigue abierto y nosotros mantendremos la comunicación permanente para seguir resolviendo dudas y encontrando alternativas a problemáticas específicas”.

Un hombre de 54 años fue rescatado tras escalar una torre del Cablebús Línea 1 en Gustavo A. Madero; el servicio se suspendió temporalmente. Especial

Comercio en Vía Pública

Sobre el comercio en vía pública, el secretario de gobierno detalló que desde octubre del 2025 se liberaron “parcial o totalmente 12 calles de Centro Histórico, entre ellas 5 de mayo y 20 de noviembre y redujimos el comercio en más de 20 calles y plazas. En la Alameda Central, los puestos pasaron de 236 a 85”.

Y dio a conocer que se va a modernizar el sistema de comercio en vía pública a través del sistema SISCOVID “con reglas transparentes y claras sobre derechos y obligaciones, información confiable sobre quienes ejercen esta actividad y mecanismos que eviten discrecionalidad”.

Adelantó que esa actualización deberá construirse con los comerciantes y debe abarcar el consenso de las 16 alcaldías “para mejorar la convivencia y el cuidado del espacio público en toda la ciudad”.

Durante su comparecencia, Cravioto también dio a conocer que este año han sostenido más de 5 mil mesas de trabajo para escuchar y dialogar con los ciudadanos “son 50% más que el año anterior y tres de cada 10 fueron sobre vivienda. También atendimos asuntos de obras públicas, proyectos de Cablebús y temas laborales”.