Darán 38 mil pesos a vecinos de Miguel Hidalgo por cuidar áreas verdes

Las áreas verdes de la alcaldía Miguel Hidalgo serán vigiladas y atendidas por un grupo de 92 personas habitantes de la demarcación, quienes cuidarán, conservarán y fomentarán la apropiación social de los espacios públicos.

Se trata de una nueva acción social lanzada por la demarcación llamada "Personas Vigilantes del Parque MH", que contempla apoyos económicos de 38 mil pesos para 88 personas facilitadoras y 43 mil pesos para cuatro personas coordinadoras, divididos en dos pagos, el primero en octubre y el segundo en diciembre.

Deberán realizar talleres de educación ambiental, compostas, huertos urbanos e infraestructura verde, jornadas comunitarias de intervención, creación de jardines urbanos, actividades de sensibilización ambiental y protección animal, jornadas de limpieza y rehabilitación, uso adecuado del espacio público, entre otras.

En la alcaldía Miguel Hidalgo existen unos cinco millones 607 mil 701 metros cuadrados de áreas verdes, equivalente a 6.5 kilómetros cuadrados, por lo que cada habitante de esa demarcación contaría con 15.4 metros cuadrados, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio ambiente (Sedema).

La problemática no se limita a la existencia o cantidad de áreas verdes, sino a la necesidad de fortalecer su conservación, mantenimiento, cuidado y apropiación social, particularmente en aquellos espacios que requieren atención continua", indicó la alcaldía en un aviso publicado en la Gaceta Oficial.

Foto: Especial

La diversidad y distribución de estos espacios comprende parques, camellones, áreas verdes vinculadas a la red vial, áreas con vegetación y otros espacios de carácter ambiental.

Las “Personas Vigilantes del Parque MH” realizarán acciones en 33 espacios públicos de la demarcación, que representan unos 370 mil 641 metros cuadrados en beneficio de más de 320 mil personas.

Deberán incentivar la participación ciudadana en el cuidado, conservación y apropiación de los espacios públicos y áreas verdes.

Fortalecer la vigilancia comunitaria y la identificación oportuna de necesidades de los espacios públicos y áreas verdes, mediante recorridos, observación, registro y canalización de reportes a las áreas responsables.

Promover el cuidado de las áreas verdes y la biodiversidad mediante actividades de sensibilización y educación ambiental comunitaria, entre otras.