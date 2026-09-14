Ya van más de 150 quejas por promoción personalizada y actos anticipados de campaña en la CDMX

El proceso electoral 2026-2027 arrancó apenas hace una semana, pero en lo que va del año el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya recibió 150 quejas, de las cuales 84 corresponden a posible promoción personalizada, 69 a uso indebido de recursos públicos y 71 a actos anticipados de campaña. Varias tienen uno o dos de los componentes.

“Seguramente en los próximos meses van a aumentar las quejas conforme se acerque el periodo de campañas (...) fueron alrededor de mil 800 las que recibimos el proceso pasado”, indico la consejera del IECM Sonia Pérez Pérez, quien preside la Comisión de Quejas.

Detalló que en los próximos meses a “todas las personas abogadas aquí en el instituto que tengan un perfil de expertise en temas de procedimientos, se les hace una capacitación focalizada y se les habilita para que puedan fungir de apoyo al área de quejas” y el instituto contratará personal eventual.

Recordó que cualquier ciudadano puede presentar una queja y no requiere de un abogado para hacerlo, pueden hacerlo por correo y señalar los detalles.

Por ejemplo, si amaneces y tu barda está pintada con propaganda de algún partido político, de un candidato tal y no lo autorizaste. Tomas fotos, video y haces un escrito a la autoridad detallando la ubicación de la barda y los detalles que aparecen allí”, y el escrito debe llevar nombre y firma de quien lo presenta, explicó Pérez Pérez.

A la Comisión de Quejas le corresponde verificar si los hechos ocurrieron e identificar al responsable. “Nosotros realizamos la investigación (...), mandamos el expediente al Tribunal Electoral —de la CDMX—, que lo analiza y determina si hay una responsabilidad y en su caso ¿cuál es la sanción?”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, expuso que la ciudad “está llena de bardas y lonas de personajes que evidentemente tienen la intención de contender en las próximas elecciones (...) eso es reflejo de la poca decisión que ha tenido el instituto para detener este tipo de conductas”.

Al respecto, la consejera Pérez Pérez comentó que en el proceso electoral ordinario pasado “los partidos políticos señalaron que había que poner reglas para la colocación de propaganda porque en la Ciudad de México es más permisiva que a nivel federal (...) después aprobamos —en el IECM— lineamientos relativos y fueron los propios partidos políticos los que impugnaron en el tribunal diciendo que no había facultades para que el instituto pudiera establecer reglas”.

“El tribunal lo que ordena es que nosotros podemos regular, pero solamente en lo que la ley nos da pauta. Por eso en estos lineamientos de propaganda —de este proceso electoral— nosotros no hicimos prohibiciones adicionales, porque son las propias candidaturas y los propios partidos políticos los que no comparten tener más restricciones”.

Enfatizó que además de las reglas “también depende de que las personas servidoras públicas y en su caso de quienes se vayan a reelegir, observen el principio de imparcialidad”.

El vicecoordinador de la bancada del PAN, Diego Garrido, expuso:

Coincido con el llamado a que se respete la ley, pero terminan siendo llamados a misa, porque andan muy acelerados (los partidos), anticipados, porque tienen procesos internos a la vuelta de la esquina”.

En contraste, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la CDMX, Paulo García, expuso que “no toda actividad de trabajo con la gente es campaña, nosotros no coincidimos con una visión en la que los políticos deben estar encerrados en una oficina para evitar ser catalogados como que están haciendo campaña”.

Sobre la necesidad del IECM de contratar más personal para atender las quejas, Garrido comentó “seguiremos defendiendo el presupuesto del IECM, pero estoy seguro que del 100% que pidan, el gobierno les va a recortar 40%”.

Y García agregó: “diría que no nos adelantemos, aún no llega —la propuesta de presupuesto al congreso local— por parte del instituto”.