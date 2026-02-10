Vamos a recuperar distritos en 2027: Diputados del PAN en CDMX

En las elecciones de 2024 “hubo un empate técnico entre Morena y el PAN, y tenemos muchas expectativas para 2027; vamos a recuperar muchos distritos en la ciudad”, dijo en conferencia el vicecoordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Diego Garrido.

Recordó que en las elecciones para el Congreso local “el 48% de los votos fue para Morena y sus aliados, y 47% para la oposición; fue prácticamente un empate técnico, 50 y 50, en la cúspide, en el momento más alto de Morena, en la contienda por la Presidencia, con mucho dinero de por medio en la compra de votos, con presiones por programas sociales y coacción del voto”.

Garrido destacó que en 2024 Morena “tenía el apoyo del gobierno federal, del gobierno local y del Congreso, toda una infraestructura para presionar el voto, y ni así pudieron, en su mejor momento, sacarnos una gran ventaja… y actualmente la oposición no está disminuida, está en un empate técnico…”.

Por su parte, el coordinador de la bancada, Andrés Atayde, dio a conocer que presentarán una iniciativa de reforma electoral para que, en la elección a Jefe de Gobierno, si el ganador no obtiene el 50% de los votos más un voto, se realice una segunda vuelta.

Propuesta de reforma electoral

Al respecto, Leticia Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México, expuso que el objetivo es que “haya más del 50% de personas convencidas de un proyecto, y que eso permita una mayor gobernabilidad en esta ciudad”.

Además, harán una “propuesta de reforma electoral donde priorizaremos evitar la sobrerrepresentación y la simulación”, detalló Garrido.

La necesidad surge de lo ocurrido en las últimas elecciones, en las que, días antes de tomar protesta, varios diputados dijeron al Instituto Electoral de la Ciudad de México: “No soy de Morena, soy del Verde, regístrenme en la bancada del Verde”. Otros dijeron que eran del PT, y la bancada del partido oficial obtuvo seis plurinominales más, que se le quitaron a la oposición.

*mvg*