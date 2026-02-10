Cybergrooming, lo más usado para captar y desaparecer a niños y adolescentes

Policías internautas detectaron que el delito conocido como cybergrooming, es el método más utilizado para captar y desaparecer niños o adolescentes.

Se caracteriza por ser un engaño pederasta en línea, que permite a los depredadores crear lazos de confianza con los menores de edad, explicó la policía segunda del área cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Itzel Rangel.

Crece peligro durante las vacaciones

En este caso, por ejemplo, el cybergrooming es uno de los principales factores en relación a la desaparición de niñas, niños y adolescentes, nos hemos podido dar cuenta que durante vacaciones es cuando aumenta más la desaparición por cuestiones de que todo el día se encuentran en un dispositivo como en una computadora, tableta o un celular”, dijo.

Este próximo martes 10 de febrero se conmemora el Día de Internet más Seguro, declarado por la Comisión Europea desde el año 2004.

Apenas a mediados de enero fueron encontradas Mary y Sabina, hermanas de 10 y 16 años, quienes salieron de su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, e iban a abordar un camión en una terminal de autobuses para encontrarse con un sujeto.

Al parecer, y de acuerdo con las investigaciones, esa persona aún desconocida se hizo pasar por otra niña en un videojuego para posiblemente cooptarlas y reclutarlas en una red de explotación.

Ese juego llamado Roblox, tiene más de 111 millones de usuarios en todo el mundo, y se estima que el 40 por ciento son menores de edad.

Ese grupo etario es el blanco perfecto para tratantes, pedófilos y delincuentes que se hacen pasar por otros “amiguitos” usuarios dentro del juego.

La mayoría de los padres de familia desconoce los amigos cercanos de sus hijos, incluso desconocen qué tipo de redes sociales utilizan o qué aplicaciones llegan a estar utilizando, lo que teníamos como funciones, principalmente nos íbamos directamente a la escuela porque si yo le preguntaba a un padre de familia, qué tipo de redes sociales utiliza tu hijo, ellos normalmente dicen que sus hijos no usan redes sociales, pero al ya estar en la escuela y platicando con sus amigos nos daban las redes sociales y que pueden llegar a tener hasta uno, dos y hasta cinco perfiles de diferentes redes sociales ellos mismos”, señaló la mujer policía.

Los principales delitos de los que hay que tener cuidado para los niños y adolescentes son robo de identidad, cybergrooming, el cyberbullying y el sexting.

