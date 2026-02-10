Cutzamala a la baja, ¿hasta cuándo habrá agua para CDMX y Edomex?

En plena temporada de estiaje, el Sistema Cutzamala perdió en la última semana 7.51 millones de metros cúbicos de agua, debido a las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola, lo que lo mantiene con 86.37 por ciento de llenado.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), a la fecha el Sistema Cutzamala cuenta con 675 millones 891 mil metros cúbicos de agua disponible, que sigue siendo el mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas.

Planta Potabilizadora Los Berros, el corazón y cerebro del Sistema Cutzmala. Ernesto Méndez.

Agua para CDMX y Edomex

La Presa Valle de Bravo ubicada en el Estado de México registra 90.86 por ciento de llenado; la Presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, 86.37 por ciento, y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 83.58 por ciento.

Planta Potabilizadora Los Berros, el corazón y cerebro del Sistema Cutzmala. Ernesto Méndez.

La directora del OCAVM, Citlalli Peraza, insistió que, gracias a la histórica Temporada de Lluvias de 2025, que llevó al Sistema Cutzamala a alcanzar 97.40 por ciento de llenado, el abasto de agua está garantizado para dos años en la región, es decir, para cinco millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, que dependen de este suministro.

Hábitos para cuidar y ahorrar agua en casa

En el baño

Toma duchas cortas (máximo 5 minutos).

Cierra la llave mientras te enjabonas, afeitas o cepillas los dientes.

Repara fugas en llaves, regaderas y el WC; un goteo constante puede desperdiciar cientos de litros al día.

Instala regaderas y llaves ahorradoras.

Usa el sanitario de bajo consumo o coloca una botella llena dentro del tanque para reducir la cantidad de agua por descarga.

En la cocina

Lava frutas y verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para regar plantas.

No descongeles alimentos bajo el chorro de agua; hazlo dentro del refrigerador.

Lava los trastes con la llave cerrada y solo ábrela para enjuagar.

Usa la lavavajillas solo cuando esté llena.

En el lavado de ropa

Usa la lavadora solo con cargas completas.

Reutiliza el agua del primer ciclo para lavar patios o trapear.

Elige ciclos cortos y programas ecológicos.

En el jardín y limpieza

Riega las plantas por la noche o temprano en la mañana para evitar evaporación.

Usa cubeta en lugar de manguera para lavar el auto y pisos.

Barre patios y banquetas en vez de usar agua.

Capta agua de lluvia para riego y limpieza.

Acciones generales

Revisa periódicamente tuberías y conexiones.

Instala sistemas ahorradores y captadores pluviales.

Fomenta estos hábitos entre todos los integrantes del hogar.

*mvg*