Brugada inaugura primera de cien Utopías 

Georgina Olson

La jefa de gobierno Clara Brugada inauguró en Mixiuhca la primera de cien Utopías que pondrá en marcha durante su administración y adelantó que después de Semana Santa inaugurará otra Utopía en Azcapotzalco.

La Utopía, dijo Brugada, está conformada por espacios que dan acceso a la cultura, la salud, el deporte, la ciencia y tecnología, el medio ambiente, la economía, el abasto y el bienestar animal.

Así lo dijo después de recorrer el comedor de la Utopía y la zona de lavado, así como de presenciar clases de ballet, natación y voleibol de playa, entre otras.

Entre los asistentes a la inauguración estaba Óscar, de 40 años, quien comentó a este diario: “tengo un hijo de 12 años y una hija de 7, y quiero que los dos tomen clases de natación, y vivimos a 5 minutos de aquí y pues no nos va a costar nada".

También Claudia, mamá de un bebé de un año, dijo que le ilusiona mucho que su hijo ingrese a las clases de natación y que vive en la colonia Puebla.

Al respecto, Brugada dio a conocer que las inscripciones a la alberca semiolímpica iniciarán de inmediato, no tendrán costo y tendrán prioridad las niñas y niños de escuelas cercanas, y los primeros 500 niños en inscribirse recibirán equipamiento deportivo gratuito.

Durante la inauguración, Brugada recordó que la Utopía Mixiuhca cuenta con consultorios médicos, atención odontológica y ginecológica, laboratorio clínico con mastógrafo y áreas de rehabilitación física, además de un auditorio con capacidad para más de 400 personas, una tienda y una tortillería.

“El cuidado deja de recaer solo en los hogares y se convierte en infraestructura, en derechos y en política pública (...), aquí se concentran derechos: salud, cultura, deporte y bienestar. Es el derecho a la ciudad hecho realidad”, expresó Brugada.

Y recordó que el mismo modelo se aplicará en 100 Utopías, las cuales “no son un punto de llegada, son puntos de partida para construir una ciudad más justa, incluyente y humana”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que la Utopía Mixiuhca está construida en un terreno de más de 120 mil metros cuadrados, lo que la convierte en la segunda más grande de la ciudad.

Explicó que cuenta con cuatro islas temáticas: la Isla del Agua, con juegos acuáticos y fuentes luminosas; la Isla del Descubrimiento, que incluye trepaderos y una zona de paleontología con fósiles de dinosaurios; la Isla de las Aventuras y la Isla de las Alturas, que incluyen juegos para personas con discapacidad.