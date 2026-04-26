Usuarios del Metro exigen reapertura de escaleras en Xola

Usuarios del Metro consideraron necesario que las dos escaleras recién rehabilitadas de la estación Xola de la Línea 2 sean reabiertas al público.

Escaleras de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

Ello ante las aglomeraciones que se hacen en la única escalera en servicio que funciona para desalojar la estación.

Escaleras de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

El riesgo por la afluencia de usuarios incrementa los domingos cuando Xola se convierte en terminal provisional del circuito Xola-Taxqueña que opera desde que las estaciones San Antonio, Chabacano y Viaducto están fuera de servicio por trabajos de modernización de cara al Mundial.

Escaleras de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

“Si las escaleras ya están listas no entiendo porque no las abren y nos tienen aquí sufriendo empujones”, comentó Sara Carmona, una usuaria.

Escaleras de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

En un recorrido por la estación Xola se observó que, a simple vista, las dos escaleras ya lucen concluidas con nuevos escalones, barandales y pasamanos.

Escaleras de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

En el resto de la estación los trabajos siguen con la colocación de pisos y muros, rehabilitación de escaleras eléctricas, pintura, entre otros.

Entrada de la estación Xola de la Línea 2 Foto: Jonás López

Pasajeros se hacen “nudos” por obras en Metro Chabacan

Las obras de rehabilitación de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro provoca aglomeraciones de usuarios que transbordan hacía las líneas 8 y 9.

Los cierres de pasillos por los trabajos de remodelación de cara al Mundial, provoca que los usuarios tengan poco espacio para desplazarse y constantemente se topan de frente y se estorban unos a otros.

Los pasajeros temen que pueda provocarse un incidente por aglomeración.

Hay un relajo, no se puede pasar y es riesgoso”, dijo Ximena Ortega, una usuaria.

El problema se acentúa debido a que diferentes espacios de la estación se ocupan para el almacenamiento de materiales de construcción.

En la zona no hay personal del Sistema de Transporte Colectivo, de la Secretaría de Movilidad, del Gobierno de la Ciudad de México o policías que ayuden a los usuarios a avanzar con orden y mitigar riesgos, se observó en un recorrido realizado cerca de las 14:00 horas.

Tampoco hay señalamientos suficientes, al grado de que comerciantes de la estación han tenido que improvisar carteles para orientar a los usuarios.

Un comerciante comentó que pusieron cartelones para guiar a los usuarios del Metro porque "nos preguntaban a cada rato como ir a la Línea 9 o a la 8 y pues mejor pusimos un cartón”.

Los sábados, la estación Chabacano aumenta su afluencia debido a que dentro y fuera de ella se ejerce el comercio en la modalidad "neni", es decir, decenas de personas, principalmente mujeres, utilizan la estación como punto de encuentro para entregar pedidos de mercancías.

Personas aglomeradas en la estación Chabacano Foto: Jonás López

jcp