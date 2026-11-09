Urzúa: hay 173 grietas en Santa Martha Acatitla y se han demolido 5 casas

La secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil, Myriam Urzúa, dio a conocer que en Santa Martha Acatitla existen 173 grietas y 5 viviendas tuvieron que ser demolidas pues estaban en riesgo de colapso, así lo detalló después que el diputado local del PRI, Omar García Loria, le consultó sobre las acciones que lleva a cabo su dependencia para atender a la población de la zona.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local, Urzúa explicó que esas 5 casas fueron demolidas “porque estaban absolutamente quebradas, era imposible su uso y los vecinos estuvieron de acuerdo en ello (…) también se les propuso por parte de la Secretaría de Vivienda una posibilidad para tener vivienda en otro lugar, ellos estuvieron de acuerdo en la reubicación y la posibilidad de estar en listas para poder tener una vivienda accesible y muchísimo más segura”.

Además la SGIRPC ha llevado a cabo estudios detallados y ha consultado al Instituto de Ingeniería para buscar otras alternativas de reforzamiento, de recimentación e intervención en cada uno de los predios del polígono donde se encuentran las grietas “porque no todas -las edificaciones- se tienen que demoler”.

Y el diputado local del PRI, García Loria, destacó que en Santa Marta Acatitla, en la alcaldía de Iztapalapa se identificaron “71 predios sobre grietas y de ellos el 71% alberga más de una vivienda y de 32 opiniones técnicas, 18 corresponden a inmuebles de riesgo alto, 10 de riesgo medio y 4 de riesgo bajo” información que está asentada en el informe que Urzúa entregó al congreso local.

“Si hay una pequeña fuga y hay una pequeña chispa, tenemos un problema muy serio. Y sobre todo, la pérdida de un patrimonio”. Cuartoscuro

Fugas de gas

En cuanto al tema de las fugas de gas que ocurren en la ciudad Urzúa detalló que “han sido un problema desde hace ocho años a la fecha” y en un inicio había 40 incidentes diarios por fugas, incidentes o explosiones, y a través de distintas políticas públicas, ha ido disminuyendo esa cifra.

Esto significó que nos metiéramos especialmente en las unidades habitacionales, que son aquellas de las más antiguas, las que tienen menos mantenimiento” explicó.

Y dio a conocer que junto con la Secretaría de Vivienda, con la subsecretaría de Unidades Habitacionales el año pasado repartieron cerca de 40 mil detectores de gas “enseñándole a los habitantes a hacer un buen uso de estos detectores, sobre todo para disminuir la cantidad de incidentes de -fugas- gas”.

Detalló que el año que entra instalarán 50 mil detectores de gas “justamente en aquellas unidades habitacionales, las más antiguas, las que tienen mayores problemas, problemas críticos”.

Sobre la última explosión de gas ocurrida en Coyoacán que implicó pérdida total para los propietarios de las viviendas Urzúa insistió en que “no solamente tienes un problema de vida o muerte de las personas que estaban ahí, sino que hubo todo un edificio que tiene que desocuparse, que tiene que desalojarse, son muchos meses que tienen que estar fuera del lugar para poder solucionar (…) no podemos seguir así y vamos a seguir trabajando” para evitarlo.

Al respecto dio a conocer que han realizado capacitación de habitantes de unidades habitacionales y al hacer preguntas básicas cómo ¿Sabe usted qué tipo de gas es el que tiene? El 80% ó 90% de las personas no lo sabe y tampoco están conscientes de que ciertos tipos de tanques requieren cambio cada 10 años.

Eso implica que “si hay una pequeña fuga y hay una pequeña chispa, tenemos un problema muy serio. Y sobre todo, la pérdida de un patrimonio”.

Y dio a conocer que el próximo año habrá 100 plomeras y plomeros distribuidos por la ciudad “de manera que hagamos un programa permanente día por día, revisando una, dos, tres, cuatro, unidades habitacionales cada día y haciendo las recomendaciones y teniendo la difusión en la mano para írsela dejando a cada una de las unidades”.

La dependencia ha formulado observaciones, recomendaciones y condicionantes técnicas que deberán tenerse en cuenta durante el desarrollo de los proyectos. Cuartoscuro

Seguridad en la construcción del cablebús

Sobre la construcción de las líneas del cablebús y los problemas que implican los socavones y minas por los que pasan éstas líneas, tema que le cuestionó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, la secretaria Urzúa expuso que a su dependencia le corresponde verificar “que el diseño de la construcción y la futura operación de las nuevas líneas del cablebús incorporen las medidas necesarias de seguridad para salvaguardar la vida de las personas que van a ser las usuarias de esto”.

Explicó que la secretaría ha analizado "la documentación técnica correspondiente a las líneas 4, 5, 6, para que incorporen los estudios de riesgo, la identificación de los peligros, el análisis de vulnerabilidad, la evaluación del riesgo y las medidas preventivas y correctivas propuestas”.

Detalló que su dependencia ha formulado observaciones, recomendaciones y condicionantes técnicas que deberán tenerse en cuenta durante el desarrollo de los proyectos y las "recomendaciones que tienen que cumplirse durante el proceso de construcción” de las líneas del cablebús.