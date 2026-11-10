Maury Nares, el conductor del Metro que regala sonrisas y mensajes de esperanza

Entre las prisas, los retrasos y los vagones saturados del Metro de la Ciudad de México, hay un conductor que encontró una manera de hacer más agradables los trayectos: utilizar el sistema de sonido de los trenes para compartir mensajes de optimismo, respeto y buena convivencia.

Su nombre es Maury Nares, también conocido como Mauricio, quien lleva más de 30 años trabajando en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y actualmente conduce trenes de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Su popularidad entre los pasajeros no se debe únicamente a la manera en que anuncia las estaciones o informa sobre las condiciones del servicio. En cada recorrido aprovecha el micrófono para ofrecer recomendaciones, pedir paciencia ante los retrasos y recordar que el transporte público también es un espacio para practicar la tolerancia y el respeto.

Para Nares, la convivencia entre los usuarios es tan importante como el funcionamiento del propio sistema de transporte.

Es muy desagradable abrir las redes sociales y ver en Facebook o TikTok a muchachas peleándose violentamente, incluso en el Tren Suburbano. Tenemos que terminar con eso, debemos procurar la paz y tratar de mejorar nuestra calidad como seres humanos en un servicio colectivo, en lugar de convertirlo en un ring de lucha libre", expresa.

Aunque sus mensajes llegan principalmente a las mujeres, debido a que suelen utilizar los primeros vagones, el conductor procura que sus palabras se escuchen en cada estación y alcancen al mayor número posible de pasajeros.

También utiliza los altavoces para explicar las complicaciones del servicio y pedir comprensión cuando los trenes avanzan con lentitud.

Quiero informarles que la marcha de la Línea 3 es un poco lenta debido a que hay saturación en la línea por causas ajenas a nosotros. Les pido, por favor, que no pierdan la paciencia. Haremos todo lo posible para que nuestro recorrido sea más rápido. Gracias por su atención. Buenos días", comunica a los usuarios.Más de 30 años detrás del micrófono

Maury Nares cuenta que comenzó a compartir este tipo de mensajes prácticamente desde que ingresó a trabajar al Metro. Al principio utilizaba el sistema de altavoces, pero cuando observó que los pasajeros estaban cada vez más concentrados en sus teléfonos celulares, decidió buscar una manera diferente de llamar su atención.

Su estilo también ha evolucionado con los años. En alguna etapa, los usuarios llegaron a compararlo con Wolverine, el personaje de Marvel, mientras que actualmente pueden encontrarlo con vestimenta formal o con su característica gorra.

Su personalidad y sus ocurrencias le han permitido construir una relación especial con los pasajeros, aunque reconoce que no todos reciben sus intervenciones con el mismo entusiasmo.

Entre sus anécdotas menciona a usuarios que, como una pasajera a la que identifica como Kiki, consideran que sus mensajes hacen perder tiempo durante el recorrido.

Sin embargo, las críticas no lo han hecho desistir de su propósito: contribuir a que los viajes sean más agradables y que el transporte colectivo no se convierta en un espacio de confrontación.

En un sistema que diariamente moviliza a millones de personas a través de sus 12 líneas, Maury Nares recuerda que un pequeño gesto puede cambiar el día de alguien.

Su filosofía es sencilla: la amabilidad, la paciencia y el respeto también pueden viajar en el Metro.