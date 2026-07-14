Unidad de Trolebús se impacta contra poste en la alcaldía Cuauhtémoc

Un trolebús se impactó contra un poste luego de que el operador presuntamente perdió el control de la unidad.

El siniestro vial ocurrió en el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) reportó que no hubo pasajeros lesionados porque el trolebús circulaba vacío.

Sin embargo, el conductor debió ser trasladado al hospital.

El conductor de una unidad de trolebús, presuntamente, perdió el control y se impactó contra un poste de la vía, sin registrarse personas usuarias lesionadas debido a que la unidad iba vacía.

Al lugar arribó personal de servicios de emergencia quienes trasladaron al operador a un hospital para una valoración detallada, y personal del STE para realizar el retiro de la unidad”, indicó el organismo en un comunicado.

El STE agregó que realizará la revisión de la unidad para determinar la causa del incidente.