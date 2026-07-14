Centrobús equipado para dar accesibilidad

Las 12 unidades eléctricas del Centrobús cuentan con elementos de accesibilidad universal para brindar un servicio seguro, cómodo e incluyente para las personas con discapacidad, informó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

En coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México realizó una jornada de reconocimiento para que personas con discapacidad motriz y visual conocieran el funcionamiento de estos elementos y la forma en que facilitan sus traslados.

Las unidades cuentan con: sistema de lectoescritura braille, rampa de acceso, área para personas usuarias en sillas de ruedas y espacios para animales de asistencia, así como con sistema de arrodillamiento, el cual permite reducir la altura de la unidad para brindar un ascenso y descenso más seguro”, informó en un comunicado.

Y otros asientos rosas destinados a niñas y mujeres.

En este servicio de la RTP, las personas con discapacidad, las personas mayores, niñas y niños menores de cinco años viajan de manera gratuita.

Centrobús tiene una tarifa de cinco pesos por viaje, el servicio opera de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas; los sábados de 06:00 a 22:00 horas; y los domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas.

Tiene dos rutas que permiten recorrer y acercarse a más de 180 puntos de interés histórico, cultural y comercial, entre los que destacan el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo capitalino.