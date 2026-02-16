Unidad y estructura: GAM respalda el proyecto nacional de Sheinbaum

La Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional celebrada en la alcaldía Gustavo A. Madero envió un mensaje político claro desde el norte de la capital: organización, cohesión y fortalecimiento de la estructura territorial.

El encuentro reunió a liderazgos seccionales de Morena en la demarcación y contó con la presencia de la Secretaria Nacional de Comunicación del partido, Camila Martínez, así como de la Secretaria General de Morena en la Ciudad de México, Alicia Barrientos Pantoja, quienes acompañaron el acto de toma de protesta de los comités seccionales.

Más de 1,600 presidentas, presidentes y secretarios seccionales participaron en la jornada, cifra que representa poco más del 95% de la estructura territorial en la alcaldía, consolidando así la presencia organizativa del partido en una de las zonas con mayor peso electoral de la capital.

Durante su intervención, el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso destacó que la demarcación mantiene un alto nivel de coordinación política y organización territorial.

Presidenta: no está sola. Tiene aquí a su pueblo. Tiene al norte de la ciudad organizado para defender la transformación”, expresó ante los asistentes.

Asimismo, reiteró el respaldo al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el liderazgo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asegurando que en la capital la transformación continuará consolidándose.

La jornada representó no solo un acto de respaldo político, sino también una demostración de articulación territorial y cohesión partidista en el norte de la Ciudad de México.

El mensaje fue contundente: unidad, organización y defensa del proyecto que gobierna el país y la ciudad.

*mcam