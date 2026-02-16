Hará 4T campaña ¡con créditos del gobierno!

Por qué será que aunque parezca buena noticia, si sale de las entrañas de la 4T la gente duda de sus bondades y de inmediato busca las letras chiquitas: eso pasó con el acuerdo entre el Congreso local y el Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX.

El jueves se anunció la firma de un acuerdo entre los diputados y el Fondeso para que en los módulos legislativos se gestionen créditos del gobierno, en apoyo a emprendedores y microempresarios.

La noticia suena muy bien, pues se trata de acercar recursos gubernamentales, a tasas de interés muy inferiores a las del mercado, para fomentar el emprendimiento de quienes no pueden acceder a financiamientos bancarios.

¿Entonces por qué muchos tuercen la boca con el anuncio?

Primero, porque cuando gobierno y diputados hacen mancuerna con recursos públicos en automático generan desconfianza. Pero más aún cuando el acuerdo viene de las cúpulas del oficialismo y sus legisladores, por mucho que se incluya a todos los partidos.

En la 4T no dan paso sin huarache y, aunque parezca un programa bondadoso, el sólo hecho de que los créditos se podrán tramitar en los módulos de atención de cada diputado, en automático adquiere tintes político-electorales.

Porque ni modo que los legisladores no le cobren el favor a los beneficiarios; no con moche —aunque de ellos todo se puede esperar—, sino con el mantra de “amor con amor se paga”, sobre todo en épocas electorales. Harán campañas con dinero del pueblo y engordarán sus padrones.

Por supuesto que las gestiones de Morena pasarán como cuchillo en mantequilla y la oposición enfrentará trámites burocráticos; quedarán bien los de casa y mal los adversarios.

Y nadie garantiza que, previo a elecciones, a alguien se le ocurra perdonar a los morosos, como un gesto solidario del gobierno morenista. Si Epigmenio Ibarra se sordea para pagar 50 millones de pesos que le prestaron el sexenio pasado, ni modo de no perdonar deudas al pueblo bueno.

Ese acuerdo es una trampa del oficialismo para sumar adeptos, incluso entre clasemedieros que sueñen con una cafetería, una estética o cualquier emprendimiento de moda. Nadie puede rechazar que se apoye a los emprendedores, pero la 4T todo lo hace con cálculo político.

Otra cosa que hace mucho ruido es que la directora del Fondeso es Daniela Cordero, esposa de Martí Batres, director del ISSSTE, quien siempre busca sacar raja política de todo, y más ahora con los procesos electorales que se perfilan para 2027.

Es claro que serán campañas adelantadas, financiadas con recursos de los contribuyentes.

CENTAVITOS

Por cierto, todo el mundo sabe que el bloqueo en Parque Lira, la semana pasada, fue patrocinado por el gobierno capitalino, pues los manifestantes son identificados con César Arnulfo Cravioto para golpear al alcalde panista Mauricio Tabe; son muy obvios.