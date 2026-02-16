Negociazos en Música-UNAM

Crece el malestar en el ámbito musical de la UNAM, pues con gran liberalidad se contratan intérpretes extranjeros, siempre por una misma empresa, Halac Artists, a la cual se recurrió para traer a Sylvain Gasançon (Metz, Francia, 1979) y, ya con él al frente de la OFUNAM, ha sido continua la llegada de los representados por la misma firma, lo que incluye tres directores de orquesta, cuatro pianistas, dos violinistas, una soprano y tres conjuntos: Attaca Quartet, Ulysses Quartet y la orquesta barroca Harmonía del Parnás. Por supuesto resulta necesario que artistas y público de México entren en contacto con intérpretes y expresiones artísticas de otros países, pero resulta al menos sospechoso que se recurra sólo a una empresa de Francia para traerlos y que los beneficiados sean todos del mismo origen. Si a lo anterior se agrega el monto de lo erogado por la UNAM, varias veces superior a lo que se paga a los intérpretes mexicanos, hay base para pensar que estamos ante el negocio de unos vivales que usan a la máxima casa de estudios para sus enjuagues . Seguiremos con el asunto, que exhibe una política por lo menos criticable, un gasto que difícilmente se puede justificar y que, en el peor de los casos, despide cierto olor a corrupción.

Renuncia México a la Colección Gelman

Por su analfabetismo o algo peor, las autoridades culturales del anterior sexenio ignoraron que la Colección Gelman había sido heredada a México y que, según disposición testamentaria, debía permanecer en territorio nacional. Se esperaría que en el actual sexenio, con autoridades de otro nivel cultural, se iniciara una firme defensa jurídica de ese patrimonio. Por eso no se entiende por qué la presidenta Claudia Sheinbaum deja pasar esta cadena de canalladas que tienen como gran beneficiario al tal Littman, que ha fungido como albacea, no como propietario, lo que no le ha impedido ceder, rematar, vender, prestar y hacer grandes negocios con esa colección, por la que, informa la puntual Adriana Malvido, cobraba 300 mil dólares por cada exhibición. Hay que insistir en que la Colección Gelman es patrimonio nacional, no propiedad de Littman ni de Santander ni puede ser de los particulares que ahora se presentan como propietarios. Por supuesto, tampoco debe el gobierno mexicano avalar operaciones turbias con bienes nacionales ni permitir alegremente que se exporten (hay 27 piezas declaradas patrimonio artístico de la nación).

Falleció Jorge Meléndez

En la Ciudad de México, donde nació en 1944, murió Jorge Meléndez, quien como alumno y profesor de la UNAM fue enemigo indomable del porrismo y un luchador tenaz por la democracia, desde el movimiento de 1966, que desembocó en la gran reforma universitaria que promovió don Javier Barros Sierra, y luego a lo largo del movimiento de 1968. Jorge fue miembro de la Juventud Comunista y luego del PCM, se inició en el periodismo hacia 1970 y en la primera mitad de esa década participó en la fundación de la UPD (Unión de Periodistas Democráticos) que presidió el gran Renato Leduc. Años después, Jorge mismo fue presidente de la UPD y actuó siempre en solidaridad con las luchas y las protestas gremiales. A últimas fechas conducía con su hijo Alejandro una emisión de internet y era comentarista de Astillero, programa de Julio Hernández. Se ha ido y con él siguen las despedidas de nuestra generación. Nos vemos pronto, querido hermano.

Anuncian prepa artística

Grandes figuras de la actuación como Damián Alcázar, Zaide Silvia Gutiérrez, integrantes del Consejo Honorario, así como Arcelia Ramírez y Luisa Huertas, estarán presentes al anunciarse Artikah, preparatoria artística que funda y dirigirá el maestro Fares Moreno. La cita es mañana, 17 de febrero, a las 11:00 horas, en Huatabampo 64 bis, entre Ures y Tonalá, en la colonia Roma Sur.