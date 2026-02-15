Cuajimalpa intensifica operativos en centros nocturnos y refuerza vigilancia vial

La alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México reforzó su estrategia de seguridad con recorridos nocturnos de supervisión en la zona de restaurantes y centros nocturnos, como parte de una política preventiva permanente que busca garantizar el orden, el cumplimiento normativo y la tranquilidad de vecinos y visitantes.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea encabezó el operativo y difundió en redes sociales un mensaje en el que subrayó que estas acciones tienen el objetivo de verificar que los establecimientos operen conforme a la normatividad y ofrezcan espacios seguros.

Realizamos recorridos de supervisión en centros nocturnos de Cuajimalpa para verificar que operen en orden, cumplan con la normativa y brinden espacios seguros para todas y todos. Mi compromiso es claro: que la diversión y la convivencia se vivan con responsabilidad, respeto y seguridad”, expresó.

En un video del recorrido, Orvañanos explicó que estos operativos se llevarán a cabo de manera permanente, particularmente en las zonas con mayor actividad nocturna.

“Estaremos haciendo recorridos para garantizar la paz y la tranquilidad, así como para que fluya de manera regular el tránsito vehicular y, sobre todo, para que los establecimientos mercantiles, como restaurantes y bares, cumplan a cabalidad la normatividad y el reglamento”, señaló.

Las acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el alcalde Carlos Orvañanos para mantener a la demarcación entre las más seguras de la capital.

El alcalde Carlos Orvañanos Foto: Especial

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo y tercer trimestre de 2025 Cuajimalpa se ubicó en segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, mientras que en el cuarto trimestre ocupó el tercer sitio. En ese periodo, más del 55% de su población manifestó sentirse segura.

En paralelo a los operativos nocturnos, la alcaldía incrementó acciones para liberar vialidades y mejorar la movilidad.

En un mensaje reciente, Carlos Orvañanos advirtió que se aplicarán sanciones a quienes incumplan las disposiciones viales.

“Seguimos incrementando nuestros operativos viales para mejorar la movilidad en toda la alcaldía. Estaremos infraccionando a todos aquellos que no respetan los lugares donde está prohibido estacionarse, los que se estacionan en doble fila e incluso transporte público que no está respetando las paradas, porque juntos tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la movilidad”, afirmó.

Las autoridades locales sostienen que la recuperación de espacios públicos y el ordenamiento del comercio y del tránsito vehicular forman parte de una misma política preventiva: reducir riesgos, evitar conflictos y garantizar traslados más ágiles para vecinas y vecinos.

JCS