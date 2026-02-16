Sólo 21 horas sin contingencia; ozono en el Valle de México

Apenas a 21 horas de la última contingencia ambiental por ozono, las autoridades ambientales decretaron ayer una nueva emergencia por contaminación del aire en el Valle de México, así como sus medidas restrictivas para la emisión de gases y de prevención para la salud, entre ellas el doble Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 17:00 horas de ayer se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 partes por billón (ppb) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

Debido a que las condiciones del clima no fueron favorables para la dispersión de los contaminantes se tomó la decisión de activar la Fase 1 de contingencia ambiental y a las 20:00 horas confirmó que la medida continuaría para hoy.

“El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México con base en los análisis meteorológicos más recientes, informa que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer (sábado) se retiró, y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius.

“La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono”, indicó la CAMe.

Se trata de la cuarta contingencia ambiental registrada en lo que va de 2026, la tercera por ozono.

Hoy deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Así como los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9, y los de holograma de verificación 2.

“Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2”, recordó.

El sábado a las 20:00 horas fue suspendida la anterior contingencia por ozono, la cual estuvo activa los días 12, 13 y 14 de febrero.

Restricción para autos

La limitación a la circulación es de las 05:00 a las 22:00 horas para los siguientes vehículos:

Doble Hoy no circula

Holograma 0 y 00 con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo.

Holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Holograma 2