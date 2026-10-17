Muere niño de 8 años tras ser atropellado por camioneta de bomberos

Un menor de ocho años de edad perdió la vida tras ser arrollado por una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos en la alcaldía Magdalena Contreras.

Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al conductor del vehículo de emergencia, un hombre de 37 años de edad, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

El trágico percance se registró en la intersección de las calles Ciruelos y Jacarandas, ubicadas en la colonia Tierra Colorada.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertó a los uniformados en campo sobre un accidente de tránsito en dicha zona, lo que movilizó de manera inmediata a las patrullas del sector hacia el lugar de los hechos.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el padre de la víctima, quien refirió que su hijo se encontraba sobre la vía pública al momento del percance.

Según el testimonio recabado por la policía capitalina, "el conductor de un camión de bomberos perdió el control, atropelló al menor e impactó contra una camioneta estacionada, de color blanco", lo que desencadenó la tragedia.

Tras el impacto, los efectivos de la SSC solicitaron de urgencia el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al llamado para brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras valorar al pequeño, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, diagnosticando el deceso por aplastamiento.

Ante el diagnóstico médico, los agentes policiales procedieron a acordonar la escena del incidente para resguardar la evidencia y solicitaron la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Mientras tanto, el chofer implicado fue trasladado, junto con la unidad asegurada, ante el agente del Ministerio Público, representación social que dará inicio a la carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades legales correspondientes.