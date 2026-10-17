Detienen a sujeto acusado por acoso sexual contra dos mujeres en Xochimilco

Un hombre fue detenido en la alcaldía Xochimilco por ser el presunto responsable de hacer tocamientos sexuales contra dos mujeres; sin embargo, su captura ocurrió en el momento en que vendía marihuana a otros individuos.

La Secretaría de Seguridad Ciudada (SSC) de la Ciudad de México informó que sus agentes daban seguimiento a una denuncia, la cual se hizo por medio de redes sociales, sobre un hombre que viajaba en una bicicleta por la calle Emiliano Zapata, en la colonia San Lorenzo La Cebada, cuando tocó a la mujer sin su consentimiento, tras la agresión escapó del lugar.

Luego de conocer los hechos, los elementos de la SSC iniciaron la investigación correspondiente, también se solicitó a los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente analizar las imágenes de las cámaras para identificar al sujeto y poder seguir su ruta de escape.

Mediante los trabajos de investigación, se tuvo conocimiento de que el mismo sujeto posiblemente realizó tocamientos a otra mujer en el cruce de las calles Hidalgo y Niños Héroes, en la misma colonia, por lo que los uniformados reforzaron los recorridos de seguridad en la zona para localizarlo”.

Sorprendido in fraganti

Cuando los elementos de la SSC realizaban uno de sus patrullajes, los monitoristas del C2 les avisaron que, en el cruce del Anillo Periférico y la calle Prolongación División del Norte, también en San Lorenzo La Cebada, varios sujetos intercambiaban bolsitas con marihuana.

Luego de conocer los hechos, los elementos de la SSC iniciaron la investigación correspondiente Foto: SSC

Una de las personas que estaban en el lugar era el hombre que buscaban por los tocamientos a las mujeres.

Los policías se aproximaron al lugar y, al notar su presencia, los hombres intentaron huir; sin embargo, los uniformados interceptaron metros adelante al probable responsable y, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 25 bolsitas con posible marihuana y la bicicleta en la que se transportaba”.

Los policías capitalinos detuvieron al hombre de 38 años, al que llevaron ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Además, con base en los registros de las autoridades, se pudo saber que el detenido cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, en 2015.