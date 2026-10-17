Caen miembros de célula delictiva dedicada al robo de cuentahabientes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a Joel "N", alias "Donovan", identificado como líder de una célula delictiva dedicada al robo a cuentahabientes, presuntamente relacionada con al menos 28 carpetas de investigación en Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Así lo informó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, a través de sus redes sociales, donde destacó los resultados de las labores de inteligencia e investigación institucional.

Continuamos en el combate a los delitos que atentan contra el patrimonio de la ciudadanía", señaló el funcionario capitalino al dar detalles sobre el operativo.

Foto: SSC

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la corporación, "Donovan" cuenta con antecedentes penales significativos, registrando cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario por el delito de robo calificado.

Durante la misma acción operativa, las autoridades capturaron a otro hombre de 43 años, integrante del mismo grupo delictivo, quien cuenta con un ingreso previo al reclusorio por delitos contra la salud.

Foto: SSC

A los sospechosos se les aseguró un arma de fuego, diversas dosis de narcóticos y equipos celulares, indicios que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.