Cientos de seres fantásticos conquistan Paseo de la Reforma

Decenas de alebrijes monumentales llenaron de fantasía este sábado las calles del Corredor Reforma - Centro Histórico y atrajeron a miles de espectadores.

La magia estuvo acompañada música interpretada en vivo, la cual estuvo a cargo de decenas de bandas procedentes de diferentes partes del país.

Y también hubo baile, porque decenas de comparsas lucieron sus mejores pasos y atuendos para completar una tarde fantástica que cautivó a los visitantes.

Extranjeros que presenciaron el desfile quedaron fascinados con este aspecto de la cultura popular mexicana, varios acudieron al desfile por casualidad y lo agradecieron.

Es increíble, me encanta mucho. Es increíble, música, baile, color, todo muy bien”, dijo Shopie, una turista inglesa.

Foto: Especial

Me pareció espectacular, hay un montón de alebrijes, me encanta el arte y cómo lo hacen”, dijo Facundo, un visitante argentino.

Los mexicanos que acudieron a ver la edición 18 del desfile ya sabían que tenían que llegar temprano para ganar un buen lugar, por lo que algunos llegaron con cuatro horas de anticipación a la salida que se dio a las 12:00 horas.

Es una festividad muy bonita y es el trabajo de mucha gente que, la verdad,es de mucho valor”, consideró María Elena Sanzón, vecina de Gustavo A. Madero.

Hubo todo tipo de animales fantásticos perros, aves, insectos, jirafas, felinos y hasta un dragón en silla de ruedas.

Se trató del alebrije de la organización Dragón Militarizado Cuajimalpa, que tuvo el objetivo de ser un alebrije inclusivo, explicó Hanna Sánchez, su creadora.

Nuestra idea de hacer un alebrije inclusivo fue para conocer un poquito más de las discapacidades, la diversidad que hay y que no los dejemos a un lado”, explicó.

La caravana de este alebrije estuvo encabezada por una joven en sillas de ruedas.

El deshuesadero de alebrijes hizo de las suyas

La calle 5 de Mayo, conocida por los artistas carroñeros como el “deshuesadero de alebrijes” tomó a sus víctimas.

Varias figuras y plataformas móviles padecieron circular por esta calle, cuyo piso simula ser un empedrado.

Foto: Especial

Las vibraciones provocaron que las llantas de algunas de las plataformas se enchuecarán o que algunas piezas de los alebrijes se zafaran.

Fue el caso del alebrije “Noctámbulo”, uno de los cuernos de la figura se desprendió.

Los integrantes de su comitiva debieron subir a lo alto y retirar el cuerno para poder seguir avanzando.

Un mal cálculo de ensamble, el deshuesadero de alebrijes ya nos tocó”, dijo Carlos, uno de los integrantes de la caravana.

Los alebrijes desfilaron desde el Zócalo hasta la Estela de Luz, donde permanecerán en exposición hasta el 8 de noviembre.

El 24 de octubre, el Museo de Arte Popular dará a conocer a los tres ganadores del concurso, así como las menciones honoríficas.