UNAM y CDMX unen fuerzas contra el gusano barrenador

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó a la campaña de información, prevención y combate al gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), estrategia impulsada desde hace tres meses por el Congreso de la Ciudad de México a través de sus módulos de atención ciudadana.

Durante la Jornada por el Bienestar Animal Yolopilli: Cuidar es Amar, en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), Carlos Guillermo Gutiérrez, instó a los dueños de mascotas y animales de granja a vigilar estrictamente las heridas de perros, gatos, caballos, vacas y borregos.

El especialista advirtió que si las lesiones no cicatrizan o presentan larvas, debe solicitarse atención veterinaria inmediata, al tiempo que confirmó que la facultad ya atendió un caso positivo de miasis en un perro dentro de Ciudad Universitaria.

Si la herida no cierra adecuadamente y notan que tiene larvas cuando la están limpiando, hay que llamar inmediatamente al médico veterinario.”

De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la capital registra 16 casos activos repartidos en Xochimilco (6), Tlalpan (3), Iztapalapa (2), Benito Juárez (1), Coyoacán (1), Gustavo A. Madero (1), Milpa Alta (1) y Venustiano Carranza (1).

Tlalpan es la alcaldía con más casos registrados. Abraham Cruz

En total, la suma acumulada asciende a 55 contagios distribuidos en 12 alcaldías.

Al respecto, la diputada Judith Vanegas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, destacó que la UNAM reforzará la prevención con pláticas informativas y la atención en campo por parte de médicos de la FMVZ para revisar casos sospechosos.

La UNAM nos ayuda con pláticas para el tema de la prevención, pero en caso de que nosotros reportemos algún animalito con heridas, los médicos de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia van al lugar para hacer la revisión.”

La legisladora recordó que cualquier caso sospechoso se puede reportar a los teléfonos del Senasica: 800 751 2100 / 55 3996 4462 o al correo electrónico gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

En el evento, la unidad móvil de la facultad y cerca de 40 alumnos brindaron esterilizaciones, vacunas y desparasitaciones gratuitas a más de 500 animales.